به گزارش خبرنگار مهر، از روزی که صدا و سیما پسوند «ایران» به تیم استقلال اطلاق نکرد، وینفرد شفر سرمربی آبی پوشان با موضع گرفتن در این خصوص از نشستن مقابل دوربین های این سازمان خودداری کرد.

سرمربی استقلال امروز و در جریان نشست خبری قبل از بازی با پدیده هم یکبار دیگر این کار را تکرار کرد تا نشان دهد اعتراضات وی همچنان ادامه دارد.

محمد حسین زرندی مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال در این خصوص توضیح داد: این اشتباه دو بار تاکنون تکرار شده و ما رسما اعتراض کردیم. تا زمانی که صدا و سیما رسما عذر خواهی نکند و این تیم را با عنوان استقلال ایران معرفی نکند از صحبت کردن با دوربین های صدا و سیما معذوریم.

صحبت های زرندی با اعتراض برخی از خبرنگاران مواجه شد و باعث ایجاد جر و بحث میان مدیر روابط عمومی باشگاه و خبرنگاران معترض شد. زرندی در این مورد هم گفت: این سیاست باشگاه است. ضمن این که در اساسنامه باشگاه نام آن «استقلال ایران» ثبت شده است.

زرندی در پاسخ به سئوال یک خبرنگار که گفت حتی AFC هم از نام استقلال تهران استفاده می کند تصریح کرد: اگر این را ببینیم از AFC هم اعتراض می کنیم.