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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

رونمایی از پوستر «بدون تماشاگر»

رونمایی از پوستر «بدون تماشاگر»

پوستر نمایش «بدون تماشاگر» به کارگردانی امیر اخوین رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، پوستر نمایش «بدون تماشاگر» به کارگردانی امیر اخوین همزمان با آغاز پیش فروش رونمایی شد.

طراحی پوستر این نمایش را که بازیگران آن علی سرابی و آزاده صمدی هستند پوریا صمیمی انجام داده است. این نمایش از ۲۸ آذر ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

تهیه «بدون تماشاگر» بر عهده سعید خانی بوده و متن آن را ابوالفضل کاهانی نوشته است.

در خلاصه داستان «بدون تماشاگر» آمده است: من سوئد درس خوندم. کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از استکهلم. شما تا به ‌حال سوئد رفتی؟

کد مطلب 4483380

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