«قوانین مدیریت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ممکن است بسیاری از انسان‌ها با سوالاتی از قبیل؛ درباره مدیریت چه قدر می‌دانید؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم هست یا هنر؟ آیا دانستن قوانین مدیریت فقط مختص مدیران موسسات و ادارات است؟ مواجهه پیدا کرده باشند. به تازگی انتشارات مدرسه کتابی را با عنوان «قوانین مدیریت» با ترجمه حیدر تورانی منتشر کرده که به تمام سوالات مرتبط با مدیریت پاسخ می‌دهد. این کتاب از جمله کتاب‌های پرفروش دنیا با ۱۰۷ قوانین مدیریت است و مورد توجه کسانی که دوست دارند زندگی شخصی و سازمانی خود را به درستی اداره و رهبری کنند و موفق باشند قرار گرفته است.

ممکن است همه‌ نکات مطرح شده در این کتاب را بدانید و یا کتاب‌های مشابه این نوع کتاب را مطالعه کرده باشید اما مهم این است که چه قدر از آنها استفاده هم می‌کنید. کتاب «قوانین مدیریت» با مطالب کوتاه و مقطع و نیز کاربرد آسان و شوق انگیزِ قوانینِ مدیریت کمک می‌کند آنچه را می‌دانید به کار بگیرید. در این کتاب علاوه بر ۱۰۷ قانونی که برای مدیریت گروه و مدیریت خود آمده است ۱۱ قانون برای کارآفرینان نیز در نظر گرفته شده است.

تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و به قلم او پیشتر کتاب‌هایی چون «شوق تغییر»، مدیران خلاق، کاربست مدیریت فرایند مدار در مدرسه ، تدریس اثربخش در مدارس و... از انتشارات مختلف به چاپ رسیده است.

کتاب«قوانین مدیریت» در ۲۸۸ صفحه و با قیمت ۲۵۰۰۰ در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین در فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه به آدرس enma.ir موجود است.