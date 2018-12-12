اردوغان: طی روزهای آینده عملیات نظامی را در شرق فرات آغاز می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملیات نظامی جدید این کشور که طی روزهای آتی در شرق فرات شروع خواهد شد، خبر داد.

وی افزود: عملیات ما در شرق فرات( منطقه تحت تسلط کردهای سوریه) طی دو روز آینده شروع خواهد شد. ما اصرار داریم که منطقه شرق فرات امن باشد و امکان زندگی در آن وجود داشته باشد.

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی بیان کرد: عملیاتی طی روزهای اندک آتی در شرق فرات آغاز می کنیم و هدفمان سربازان آمریکایی نیستند بلکه تروریستها هستند.

وی گفت: آمریکا در موضوع منبج فریبکاری می کند و به نتیجه ای دست نیافته ایم. آنها به دنبال گذرگاه تروریستی در مرزهای ما هستند و شرکای راهبردی ما از جمله آمریکا بر عدم تروریست دانستن واحدهای حمایت مردمی اصرار دارند.

اردوغان در نشست صنایع دفاعی این کشور در آنکارا سخن می گفت در ادامه تاکید کرد: آنچه ما تا به امروز انجام داده ایم به مثابه گامهای مقدماتی و اولیه بوده است و از هم اکنون پیشرفت سریع خواهیم داشت. ما طرحهای دفاعی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار را دنبال می کنیم.

رئیس جمهور ترکیه گفت: ما بر توان بالگرد بومی آتاک می افزایم و به تلاشهایمان برای توسعه جنگنده های بومی ادامه می دهیم. توصیه من به همه موسسات و نهادها این است که هر محصول یا مستلزماتی که ضرورت آنچنانی ندارد وارد نکنند.