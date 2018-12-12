  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

اردوغان: طی روزهای آینده عملیات نظامی را در شرق فرات آغاز می کنیم

اردوغان: طی روزهای آینده عملیات نظامی را در شرق فرات آغاز می کنیم

رئیس جمهور ترکیه از عملیات نیروهای این کشور در شرق فرات ضد کسانی که وی آنها را تروریست خواند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملیات نظامی جدید این کشور  که طی روزهای آتی در شرق فرات شروع خواهد شد، خبر داد.

وی افزود: عملیات ما در شرق فرات( منطقه تحت تسلط کردهای سوریه) طی دو روز آینده شروع خواهد شد. ما اصرار داریم که منطقه شرق فرات امن باشد و امکان زندگی در آن وجود داشته باشد.

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی بیان کرد: عملیاتی طی روزهای اندک آتی در شرق فرات آغاز می کنیم و هدفمان سربازان آمریکایی نیستند بلکه تروریستها هستند.

وی گفت: آمریکا در موضوع منبج فریبکاری می کند و به نتیجه ای دست نیافته ایم. آنها به دنبال گذرگاه تروریستی در مرزهای ما هستند و شرکای راهبردی ما از جمله آمریکا بر عدم تروریست دانستن واحدهای حمایت مردمی اصرار دارند.

اردوغان  در نشست صنایع دفاعی این کشور  در آنکارا سخن می گفت در ادامه تاکید کرد: آنچه ما تا به امروز انجام داده ایم به مثابه گامهای مقدماتی و اولیه بوده است و از هم اکنون پیشرفت سریع خواهیم داشت. ما طرحهای دفاعی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار را دنبال می کنیم.

رئیس جمهور ترکیه گفت: ما بر توان بالگرد بومی آتاک می افزایم و به تلاشهایمان برای توسعه جنگنده های بومی ادامه می دهیم. توصیه من به همه موسسات و نهادها این است که هر محصول یا مستلزماتی که ضرورت آنچنانی ندارد وارد نکنند.

کد مطلب 4483417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها