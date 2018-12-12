راه اندازی رشته های مشترک بین دانشگاه آزاد و ورشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه مشترک محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با وایچیخ اونالا معاون پژوهش و بین‌الملل دانشگاه ورشو، رئیس گروه ایران‌شناسی و تعدادی از اساتید دانشگاه ورشو و ماچی دوشچیک کاردار سفارت لهستان در ایران در حاشیه برگزاری کنفرانس آسایهل ۲۰۱۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد.

محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در این نشست با بیان اینکه دانشگاه‌ها دریچه شناخت کشورها از یکدیگر هستند، گفت: ما در دانشگاه‌های خود آنچنان که باید نسبت به شناخت یکدیگر توجه نکردیم چراکه وقتی می‌خواهیم آسیای جنوب غربی را در اروپا بررسی کنیم، تحت عنوان شرق‌شناسی به بررسی این منطقه از آسیا می‌پردازیم و تمامی ملت‌ها را در یک قالب می‌بینیم و زمانی هم که صحبت از غرب می‌شود، القای ما اینگونه است که غرب را یکپارچه ببینیم در صورتی که هرکدام از این مناطق دارای ملت‌هایی با ریشه و فرهنگ خودشان هستند.

وی افزود: ما آماده‌ایم که روابط خوبی با دانشگاه‌های لهستان داشته باشیم که این رابطه مبتنی بر تاریخ گذشته و شناخت طرفین از یکدیگر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به پیشنهاد کاردار لهستان در ایران و معاون دانشگاه ورشو مبنی بر راه‌اندازی دوره‌های زبان لهستانی و لهستان‌شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بنده با این پیشنهاد موافق هستم اما دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی مبتنی بر شهریه است که براساس خواست مردم حرکت می‌کند. با این حال ما آمادگی داریم که رشته‌های ادبیات و زبان لهستانی و لهستان‌شناسی را در یکی از واحدهای خود راه‌اندازی کنیم، اما پیش از آن باید نسبت به اینکه مردم علاقمند به تحصیل در این رشته‌ها هستند، راه‌حلی بیابیم.

طهرانچی با بیان اینکه زمانی که ارتباط اقتصادی میان کشورها روان شود تجار و فعالان اقتصادی علاقه‌مند به آموزش زبان آن کشور می‌شوند، خاطرنشان کرد: به عنوان یک پیشنهاد می‌توانیم دوره تجارت میان ایران و لهستان را طراحی کنیم و هدف این باشد که کسانی که از این دوره فارغ‌التحصیل می‌شوند، به قوانین اقتصادی، بانکی، گمرکی و وضعیت بازار مسلط شوند.

وی افزود: زمانی دانشگاه تهران به تقلید از فرانسه، تاسیس شد و زبان فرانسه مورد تقاضای دانشجویان بود، اما امروز اقبال دانشجویان به این زبان کاهش یافته، بنابراین اگر می‌خواهیم روی آموزش زبان فارسی در لهستان و یا زبان لهستانی در ایران کار کنیم، باید جنبه‌های مفیدی برای داوطلبان ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین فکر می‌کنم مدل پیشنهادی راه‌اندازی دوره تجارت میان دو کشور مدل خوبی باشد که بتوانیم بدون نیاز به حمایت دولت‌ها، دوره‌های لهستان‌شناسی یا ایران‌شناسی برگزار کنیم و در صورت استقبال مردم، این دوره‌ها را گسترش دهیم.

وایچیخ اونالا معاون پژوهش و بین‌الملل دانشگاه ورشو با استقبال از پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بنده فکر می‌کنم این گام خوبی است و بعد از برگشت به لهستان، این پیشنهاد را در کمیته دانشگاه مطرح و موافقت اصلی را از پارلمان دانشگاهی اخذ خواهم کرد تا بتوانیم تا پایان ژانویه ۲۰۱۹ تفاهم‌نامه اولیه را امضا کنیم.