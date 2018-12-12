امضای تفاهمنامه بین سازمان فرهنگ و ارتباطات و مرکز مدیریت حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه همکاری به منظور فراهم کردن بستر لازم جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهداف مندرج در اسناد بالادستی و با عنایت به ضرورت افزایش سطح همکاریهای دو جانبه در زمینههای فرهنگی، تربیتی، تبلیغی، علمی و پژوهشی بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه، عصر امروز (۲۱ آذرماه) به امضای ابوذر ابراهیمیترکمان و آیتالله علیرضا اعرافی رسید.
ابراهیمیترکمان در سخنان آغازین خود ضمن خیرمقدم به آیتالله اعرافی و ابراز خرسندی از تحقق امضای تفاهمنامه همکاری بین این سازمان و مرکز مدیریت حوزههای علمیه اظهار کرد: این سازمان برای یکپارچهسازی فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور تأسیس شده و با توجه به رسالتی که در جهت معرفی ارزشهای فرهنگی ایرانی ـ اسلامی دارد، اقدام به امضای این تفاهمنامه برای مشارکت و همافزایی در عرصههای مشترک میکند.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اهداف تفاهمنامه، بر ضرورت پیگیری و اجرایی شدن مفاد آن در برنامههای شش ماه اول سال آینده تأکید کرد.
ضرورت تداوم ارتباطات و همکاری حوزه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
آیتالله اعرافی در سخنانی، با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با آرمان و ایدههایی که برای آن طراحی شده است، آفاق بلندی دارد و امیدوارم به همه آن چشماندازههایی که ترسیم کرده است، دست یابد.
وی به فعالیت مرکز مدیریت حوزههای علمیه اشاره و اظهار کرد: حوزه در یک فصل نسبتاً جدید قرار گرفته و در حال پایهریزی یک سلسله و زنجیره برنامههایی مفید در قلمروهای مختلف است و ضمن اینکه یک سرمایه کلان به شکل تاریخی و سنتی در حوزه انباشه و دارد. همچنین، طرحهای جدیدی درصدد است تا تعمیق ببخشد و در دامنههای آن گسترش دهد.
آیتالله اعرافی افزود: اولین برنامه پنج ساله حوزه تهیه و آماده شده است تا براساس آن به اجرای برنامهها بپردازیم اما تمام عناوین آن، نگاه بینالمللی را میطلبد و این ظرفیت عظیم نیازمند فضایی است تا در چهرهای نو و بینالمللی تجلی یابد.
بنابر اعلام این خبر، موضوع این تفاهمنامه مشارکت و همافزایی در عرصههای مشترک فی مابین در عرصههای گوناگون بینالمللی است. این تفاهمنامه با پنج ماده و ۲۳ بند و یک تبصره در دو نسخه که هریک حکم واحدی دارند، تنظیم شده و به امضاء عالیترین مقام دو دستگاه رسید.
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