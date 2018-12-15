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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۶

مشاور ستاد علوم شناختی خبر داد؛

مرکز علم مغز در کشور ایجاد می شود

مرکز علم مغز در کشور ایجاد می شود

مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی گفت: برای عمومی سازی دانش مغز، در آینده نزدیک مرکز علم مغز با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در تهران ایجاد و فعالیت آن آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دکتر محمدتقی جغتایی در هفتمین کنگره علوم اعصاب گفت: ایجاد ۴۰ مرکز و آزمایشگاه تحقیقاتی و تخصصی، برگزاری مسابقات دانش آموزی دانش مغز و شناخت، تشکیل انجمن های دانشجویی مغز و چاپ مقالات علمی محققان، اجرای چندین طرح تحقیقاتی در حوزه های علوم اعصاب و اعصاب شناختی و گسترش رشته های آموزشی این حوزه در دانشگاه های مختلف کشور ، نشانه های ایجاد تحول مثبت و گام های اساسی برای ترویج و گسترش دانش علوم شناختی و علوم اعصاب است.

رئیس هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی یادآورشد: برای عمومی سازی دانش مغز، در آینده نزدیک مرکز علم مغز با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در تهران ایجاد و فعالیت آن آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: امروزه کشورهای مختلف برای شناخت بیشتر حوزه های علوم اعصاب و علوم شناختی بویژه دانش مغز سرمایه گذاری های وسیع را با انجام طرح های گسترده پژوهشی در مراکز تخصصی آغاز کرده اند و کشورمان نیز همپای با دانش جهانی گام های مثبتی را در این حوزه ها برداشته داست.

جغتایی افزود: بواسطه فعالیت های چشمگیر و اقدامات وسیع، روند رشد دانش علوم اعصاب و اعصاب شناختی در داخل کشور مسیر رو به رشدی را طی می کند بطوری که در برخی از زمینه های علمی، تحقیقاتی  و تخصصی در مقایسه با کشورهای منطقه در جایگاه برتر و درمقام جهانی از مرتبه علمی بالایی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه درمان هدفمند بیماری ها با شناخت هرچه بیشتر علوم اعصاب امکانپذیر است، تصریح کرد: مغز همه سیستم های بدن انسان را کنترل می کند و شناخت هرچه بیشتر علوم اعصاب در درمان و شناسایی بیماری ها موثر است.

مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی اضافه کرد با بیان اینکه با استفاده از تکنولوژی تحریکات مغزی می توان بیماری هایی همچون پارکینسون و آلزایمر را کنترل کرد، یادآورشد: هدف از برگزاری این کنگره ایجاد پل ارتباطی مستحکم میان محققان علوم پایه و بالینی است .

وی در بخشی دیگر از سخنانش با بیان فعالیت ها و اقدامات ستاد توسعه علوم شناختی در امر توسعه و گسترش علوم شناختی و علوم اعصاب ، گفت: علوم اعصاب از مباحث اصلی در حوزه های علمی بوده و از جذاب ترین حوزه ها برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و کاربردی  به حساب می آید.

جغتایی ایجاد زیر ساخت ها در حوزه های علوم اعصاب را یک نیاز اساسی برای گسترش هرچه بیشتر این دانش در سطح کشور یاد کرد و خواستار حمایت های گسترده مراکز و نهادها در امر ترویج و ارتقای دانش علوم اعصاب و علوم شناختی در کشور شد.

هفتمین کنگره علوم اعصاب با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد.

کد مطلب 4483592

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