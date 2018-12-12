به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: دموکرات ها و رئیس جمهوری اوباما ۱۵۰ میلیون دلار به ایران پول دادند؛ اما نمی توانند ۵ میلیارد دلار برای تأمین امنیت ملی و دیوار (مرزی با مکزیک) هزینه کنند؟

این درحالیست که رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه شنبه نیز در پیامی توئیتری اعلام کرده بود: علیرغم تعدد کاروان‌ ها (مهاجران غیرقانونی) و حرکت آن ها به سوی کشور ما، آنها به دلیل دیوارهای ساخته شده جدید، حصارها و حضور ارتش و ماموران گشت مرزی نتوانستند وارد شوند.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: آنها هم اکنون یا در مکزیک هستند و یا اینکه در حال بازگشت به کشورهای خود هستند. البته ایجاد یک دیوار بزرگ راه حل خیلی راحت‌ تر و کم هزینه تر خواهد بود. ما همین حالا هم قسمت های جدیدی ساخته‌ ایم اما دموکرات‌ ها به دلایل صرفا سیاسی و همچنین به دلیل اینکه مواضع آنها به شدت به سمت چپ‌ ها گرایش یافته، خواهان امنیت مرزی نیستند. آنها خواهان مرزهای باز برای همگان و ورود آنها به کشور هستند؛ چیزی که موجب جرایم و بیماری‌ های بسیار در کشور خواهد شد. مرز جنوبی ما اکنون امن است و امن نیز باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: من آماده دیدار با چاک شومر و نانسی پلوسی هستم. دموکرات‌ها در سال ۲۰۰۶ به ساخت دیوار رای دادند و حق هم با آن ها بود. اما امروز آنها دیگر خواهان امنیت مرزها نیستند و به رغم همه هزینه‌ ها خواهان جنگیدن هستند و نانسی برای ریاست بر مجلس نمایندگان به رأی (دموکرات‌ ها) نیاز دارد؛ اما دیوار ساخته خواهد شد.

دونالد ترامپ تأکید کرد: مردم هنوز درک نکرده‌ اند که تا چه اندازه زیادی دیوار ساخته شده است. اگر دموکرات‌ ها به ما برای امن کردن کشور رأی ندهند، ارتش بخش‌ های باقیمانده دیوار را خواهد ساخت. آنها می‌ دانند که دیوار مرزی چقدر اهمیت دارد.