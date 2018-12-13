تشدید اختلاف اُتاوا- پکن بر سر مدیر هوآوی/ هشدار کانادا به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک روز پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که ممکن است در قضیه مدیر بازداشت شده شرکت چینی «هوآوی» در کانادا پادرمیانی کند؛ «کریستیا فریلند» وزیر خارجه کانادا روز چهارشنبه به دولت آمریکا هشدار داد که از سیاسی کردن قضیه استرداد این مدیر چینی بپرهیزد.

فریلند در گفتگو با خبرنگاران گفت که یک تبعه کانادا ممکن است در چین به دردسر بیفتد. مقامات چین در حال حاضر «مایکل کاوریگ» دیپلمات پیشین را که روز دوشنبه در این کشور دستگیر شده است، همچنان در بازداشت نگه داشته اند.

وزیر خارجه کانادا در ادامه گفت که فرآیند حقوقی نباید برای اهداف و مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

این دیپلمات بلندپایه کانادا در خصوص اظهارات ترامپ گفت: «شرکای ما در استرداد مجرمین، نباید روند استرداد را سیاسی زده کنند یا از آن برای اهدافی به جز پیگیری عدالت یا پیروی از حاکمیت قانون بهره ببرند».

گفتنی است که دولت کانادا روز یکم دسامبر مدیر ارشد مالی شرکت فناوری و چندملیتی «هوآوی» را به ظنِ نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و جهت استرداد به دولت آمریکا، در شهر ونکوور بازداشت کرد. دولت چین نسبت به این دستگیری شدیداً اعتراض کرده است.

دادستانهای آمریکا منگ وانژو را به اِغفال بانکهای چند ملیتی در مورد تراکنشهای مالی مرتبط با ایران و قرار دادن بانکها در معرض خطر نقض تحریمهای آمریکا متهم کرده اند؛ اما منگ که یکی از معاونان هیأت مدیره و دختر بنیانگذار شرکت هوآوی است، می گوید که بی گناه است.

لازم به ذکر است که دادگاه عالی کانادا روز گذشته با صدور حکمی منگ وانژو را با قید وثیقه ۱۰ میلیون دلاری آزاد کرد. دادگاه عالی کانادا همچنین اعلام کرد این آزادی به قید وثیقه تا زمان بررسی موضوع استرداد منگ به آمریکا معتبر خواهد بود.