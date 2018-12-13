به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی شامگاه چهارشنبه در نشست مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد با بیان این که مدیر و برنامهریز فرهنگی باید رویکرد راهبردی و استراتژیک داشته باشد، اظهار کرد: بدون یک رویکرد بلند، کلان و راهبردی نمیتوانیم کارهای بزرگ را رقم بزنیم.
وی بر لزوم توجه به مطالعات و پژوهشها تاکید کرد و گفت: اگر رویکرد پژوهشی در فعالیتهای فرهنگی و دینی نباشد راه به جایی نمیبریم.
تکیه اقتصاد حوزه بر منابع مردمی
آیتالله اعرافی بر لزوم آسیب شناسی مستمر فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی تاکید کرد و گفت: اگر به طور پیوسته به پشت سر نگاه نیندازیم و کارهای اجراشده را به نقد منصفانه نکشانیم و در نقد از نگاههای بیرونی استفاده نکنیم کارها را پیش نخواهیم برد.
به گفته مدیر حوزههای علمیه، حوزه تبلیغ بیش از هر جایی نیاز به نوشوندگی، خلاقیت و ابتکار دارد.
وی شبکه سازی به شکل خوشهای را یکی از نیازهای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی دانست و افزود: نه پراکنده کاری و نگاههای انفرادی درست است و نه بروکراسی و کارهای سنگین اداری.
وی گفت: نبود نگاه کلان و شبکهای خوب نیست و حداکثری به کار شبکهای نگاه کردن هم کار سنجیده نیست.
وی اقتصاد تبلیغ را امری بسیار مهم دانست و تاکید کرد که اقتصاد حوزه علمیه باید با تکیه بر وقف و منابع مردمی و وجوهات باشد.
مدیر حوزههای علمیه تاکید کرد: کار ما بیشتر راهبری و ستادی حرکت تبلیغ است و باید از تصدی گریهای مستقیم فاصله بگیریم. راهبری کار دشواری است و در نام و نشان آن ایثار و گذشت میطلبد.
تشکیل کارگروه نهادهای عالی حوزوی
آیتالله اعرافی بر لزوم تعامل میان نهادی و هم افزایی میان بخشی تاکید کرد و از تشکیل کارگروه نهادهای عالی حوزوی خبر داد و افزود: در حال حاضر راهبرد و نظاماتی که در آن همه نهادهای حوزوی هم افزا و مکمل و منظومهای باشند وجود ندارد. این کارگروه تاکنون ۱۷ جلسه مشترک داشته و بیش از ۲۰ تصمیم گرفته شد.
وی در مورد طرح آمایش حوزه گفت: در دو سال گذشته در یک حرکت جهادی و بسیجی حدود ۱۰۰ پروژه و طرح و نظامات حوزه کار شده و نیمی از آنها به نتیجه رسیده است.
آیتالله اعرافی اظهار کرد: کارویژههای روحانیت شناسایی و طبقه بندی و اولویت بندی شده و دنبال آمایش نسبی و به دست رسیدن شاخص و سرانه هستیم که بخشی از کار انجام شده است.
تحول در تعامل آموزش و پرورش و حوزه
وی از امضای توافق نامه با دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: افقهای خوبی در ارتباط حوزه و آموزش و پرورش باز میشود و تحولات مهمی رخ خواهد داد.
مدیر حوزههای علمیه بر لزوم کادرسازی و پرروش نیروی انسانی تاکید کرد و افزود: در هفتههای اخیر مرکز تخصصی تبلیغ به مجتمع تبلیغ تبدیل شده است.
آیتالله اعرافی با بیان این که در مورد تبلیغ باید نظریه پردازی شود، تصریح کرد: ذخیره و ظرفیت زیادی در حوزه داریم و این تجربه انباشته باید به نظریه تبدیل شود.
وی تاکید کرد: روحانیت در مورد کاهش آسیبهای اجتماعی باید دقیق و حساب شده وارد میدان شود و با عدد و رقم بگوید که آسیبهای اجتماعی را کاهش داده است.
وی با بیان این که هنر، ادبیات، نشاط مشروع و کارساز باید در دستگاه تبلیغی مورد توجه قرار بگیرد، تاکید کرد: ادبیات ما بسیار غنی است و اگر هنر مشروع پرورش مییافت آموزش و پرورش متحول میشد.
امام جمعه قم تاکید کرد: کار علمی خوبی در ارتباط با سند تحول آموزش و پرورش، مهندسی فرهنگی، دانشگاه اسلامی و چند سند دیگر انجام شده و به طور نسبی میتوان برشی از آنها را در استانها به صورت آتش به اختیار اجرایی کرد. علاوه بر این، شوراهایی که در شهرها و روستاها وجود دارد بستر مهمی است که در برخی موارد استفاده خوبی از آنها شده و در بعضی موارد از این ظرفیتها استفاده نشده است.
اولین برنامه ۵ ساله حوزه نهایی شد
وی با بیان این که اولین برنامه ۵ ساله حوزههای علمیه نهایی شده است، اظهار داشت: از سال آینده حرکت حوزههای علمیه بر اساس این برنامه خواهد بود. این سند ۵۰۰ عنوان برنامه دارد و هدف گیری شده است.
به گفته مدیر حوزههای علمیه، قرار شد کارگروه مشترکی میان حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تعیین شود که در بدنه دو بخش تعامل و همکاری انجام شود.
آیتالله اعرافی از توسعه اختیارات حوزههای علمیه استانی و شهرستانی خبر داد و افزود: برای اعطای اختیارات بیشتر و ارتقا و تعالی حوزههای علمیه شهرستانی مجموعهای از برنامهها پیگیری میشود.
وی واسپاری اختیارات امتحانات را یکی از این برنامهها ذکر کرد و گفت: بخش زیادی از این واسپاری انجام شده و با این کار، رفت و آمد و وابستگی به حوزه علمیه قم کمتر میشود.
وی راه اندازی سطوح عالی در مدارس علمیه شهرستانی را یکی دیگر از طرحهای مدیریت حوزههای علمیه ذکر کرد و افزود: در سال گذشته ۹۰ درس خارج در حوزههای شهرستانی شناسایی شده که حدود ۲۰ درس رسمی شده است.
هدفمندشدن کمک هزینه
آیتالله اعرافی دفاع پایان نامهها در استانهایی که واجد شرایط هستند، راه اندازی گروه های علمی، تاسیس انجمن های علمی حوزوی در مراکز استانها، ایجاد رشتههای تخصصی در مدارس شهرستانی و توسعه مباحث قرآن و حدیث را از دیگر طرحهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه برای ارتقای حوزههای شهرستانی ذکر کرد.
مدیر حوزههای علمیه با بیان این که کمک هزینه هدفمند در کنار نظام شهریه پیگیری میشود اظهار داشت: این کمک هزینه چهار گروه محصلان، مدرسان، محققان و مبلغان حوزه را هدف گیری کرده و این طرح به زودی در بخش محصلان و تعدادی از مدرسان شروع میشود.
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