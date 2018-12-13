به گزارش خبرنگار مهر، نشست انجمن نظریه هستی‌شناسی و پدیده شناختی و فرهنگ در روزهای ۳ تا ۶ ژوئن ۲۰۱۹ دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا برگزار می‌شود.



انجمن علمی نظریه هستی‌شناسی و پدیده شناختی و فرهنگ که در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد، جامعه بین‌المللی دانشگاهی در کانادا است که هدف آن ارتقاء دانش دقیق از سنت‌ها و روش‌های اگزیستانسیالیسم و ​​پدیده‌شناسی است که به طور گسترده‌ای در این زمینه فعالیت می‌کند. علاوه بر کار نظری در مورد مسائل مهم فلسفی، این انجمن به برجسته‌سازی تحقیقات کاربردی و عملی و همچنین تحولات متقابل و بین رشته‌ای در زمینه‌های هستی‌شناسی و پدیده شناختی علاقه‌مند است. از این رو از علاقمندان به این موضوعات دعوت می‌شود با ارسال آثار خود به آدرس eptc.tcep@gmail.com در این انجمن مشارکت نمایند.



مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۷ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://eptc-tcep.net/call-for-papers/ مراجعه گردد.

