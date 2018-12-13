به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه مناطق بکر گردشگری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند، اظهار داشت: بخش گردشگری از مهمترین ظرفیت های چهارمحال و بختیاری است که باید در مسیر توسعه بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: میراث فرهنگی در مسیر معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری چهارمحال و بختیاری حرکت کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب اعتبارات بخش گشردگری و توسعه زیر ساخت در اولویت کار سازمان میراث فرهنگی این استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در این استان موجب شتاب توسعه استان چهارمحال و بختیاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: جذب سرمایه گذاران خارجی داخلی در بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است و باید تلاش کرد موانع سد راه سرمایه گذاران در این استان برداشته شود.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص اعتبارات برای اجرای طرح های بازآفرینی در مناطق شهری، بیان کرد: ۷۴۰ میلیارد تسهیلات برای بازآفرینی شهری چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از یک هزار و ۸۵۱ واحد مسکونی در طرح بازآفرینی چهارمحال و بختیاری احداث می شود.