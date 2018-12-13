  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

موضع گیری رئیس بانک مرکزی عراق درباره تحریم های آمریکا علیه ایران

موضع گیری رئیس بانک مرکزی عراق درباره تحریم های آمریکا علیه ایران

رئیس بانک مرکزی عراق به جدیدترین پیشرفت های حاصل شده میان بغداد و واشنگتن درباره بحث معافیت از تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، بانک مرکزی عراق امروز پنجشنبه از نزدیکی توافق با آمریکا برای گرفتن استثناهای مالی و پولی درباره تحریم آمریکا علیه ایران خبر داد.

علی العلاق رئیس بانک مرکزی عراق به بحث تحریم های آمریکا علیه ایران و موضع بانک مرکزی عراق در این باره واکنش نشان داد و گفت: بانک مرکزی با تحریمها همراه است. معامله با دلار با ایران از سال ۲۰۱۲ متوقف شده است و از بُعد عملیاتی معاملات این چنینی ممکن نیست زیرا هر گونه معامله ای با این ارز در منظومه پولی و مالی آمریکا وارد می شود و متوقف می شود از این رو عراق به ارزهای دیگر برای پرداخت روی آورد.

وی افزود: هم اکنون دامنه تحریم ها گسترده شده و گزینه ها حتی برای پرداخت پول با ارزهای دیگر غیر از دلار هم محدود شده است. در عین حال اموری ضروری از جمله گاز و برق، عراق را با ایران مرتبط می سازد.

العلاق در ادامه از وجود تفاهم با طرف آمریکایی برای سرو سامان دادن به این موضوع یا گرفتن برخی استثناها خبر داد و اعلام کرد: مذاکرات با پیشرفت مهمی روبرو بوده است و در آینده نزدیک در این باره توافقی صورت خواهد گرفت و احتمال ظرفها روزهای آتی باشد.

کد مطلب 4483972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها