به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی و وینفرد شفر سرمربی استقلال تهران صبح امروز با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار صمیمانه در حاشیه حضور تیم استقلال در اردو و اقامت اعضای این تیم در هتل آکادمی ملی فوتبال صورت گرفت و سرمربیان تیم ملی و باشگاه استقلال با یکدیگر دیداری داشته و به گفتگو نشستند.

همچنین در حاشیه دیدار سرمربیان تیم ملی و باشگاه استقلال، امید ابراهیمی هم با وینفرد شفر دیدار و گفتگو کرد.

بازیکنان تیم ملی که در تهران حضور دارند طی روز گذشته و امروز در محل زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال حضور یافته و تمرینات خود را پیگیری کردند.

زمان حضور امید ابراهیمی بازیکن تیم ملی با جلسه کارلوس کی روش و وینفرد شفر همراه بود و امید ابراهیمی ضمن دیدار با سرمربی تیم ملی و استقلال با آنها گفتگویی گرم و صمیمانه داشت. ابراهیمی سال پیش در تیم استقلال و زیر نظر شفر بازی می کرد ولی امسال به تیم الاهلی قطر پیوست.