نتانیاهو: از اقدام نظامی داخل ایران دریغ نمی کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورزالم پست، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان شرکت در یک نشست خبری مدعی شد: اگر برای امنیت خود ضروری بدانیم، حتی اقدام نظامی در داخل مرزهای ایران را هم در نظر خواهیم داشت. بقای ما خط قرمز ماست. هر کاری را برای محافظت خود در برابر ایران انجام خواهیم داد.

نتانیاهو در پاسخ به چرایی حملات هوایی علیه مراکزی در داخل خاک سوریه ادعا کرد: در حال حاضر ارتش اسراییل تنها ارتشی است که به طور مستقیم با نیروهای نظامی ایران مقابله می‌کند و ما این کار را تا عقب راندن ایران از سوریه ادامه خواهیم داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در حال حاضر تحقیقات بر روی پرونده فساد مالی‌اش از سوی پلیس ادامه دارد، همچنین این ادعا را نیز مطرح کرد: ایران موشک‌هایی با برد ۴۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر در سوریه مستقر کرده که می‌تواند تمام خاک اسرائیل را هدف قرار دهد، لذا با حضور نظامی ایران در سوریه مقابله می‌کنیم.

نتانیاهو همچنین به روابط با برخی کشورهای مرتجع عربی نیز اشاره کرد و گفت که این کشورها فهمیده‌اند که اسرائیل دشمن آنها نیست، بلکه یک شریک ضروری برای آنهاست!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که تا کنون به دفعات از محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان در برابر رسوایی قتل خاشقجی دفاع کرده است، در این نشست نیز با دفاع دوباره از عربستان در پاسخ به سوالی درباره قتل خاشقجی گفت واکنش به حادثه مذکور را باید با توجه به اهمیت، نقش و موقعیت عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه در نظر گرفت، زیرا اگر عربستان بی‌ثبات شود، همه جهان بی‌ثبات خواهد شد.