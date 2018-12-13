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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ریزش آوار در زمین گودبرداری شده در زعفرانیه/یک نفر گرفتار شد

ریزش آوار در زمین گودبرداری شده در زعفرانیه/یک نفر گرفتار شد

شمیرانات- سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از ریزش آوار در زمین گودبرداری شده در زعفرانیه خبر داد و گفت: یک نفر زیر آوار گرفتار شده بود، که توسط آتش نشانان نجات یافت.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از حادثه ریزش آوار در خیابان زعفرانیه خیابان «کوهپایه» خبر داد و افزود: این حادثه که در یک محل گودبرداری شده رخ داد، ساعت ۱۳:۴۷ ظهر امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد و بلافاصله ۲ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک قطعه زمین گوبرداری شده به مساحت حدودا ۴۰۰ متر مربع بود، که حدود ۱۵ متر گودبرداری شده بود، که دیواره سنگیو خاکی ضلع شمالی و مشرف به این گوبرداری تخریب شد و داخل گود ریخت، که یکی از کارگان تا بالاتر از کمر و در وضعیت خطرناکی گرفتار شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اضافه کرد: کارگران قبل از رسیدن آتش نشانان سعی کردند، این فرد را خارج کنند، اما موفق نشدند و آتش نشانان پس از رسیدن با ایمن سازی محل اقدام به خاک برداری و آواربرداری کردند و این کارگر را زنده خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.

کد مطلب 4484315

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