ریزش آوار در زمین گودبرداری شده در زعفرانیه/یک نفر گرفتار شد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از حادثه ریزش آوار در خیابان زعفرانیه خیابان «کوهپایه» خبر داد و افزود: این حادثه که در یک محل گودبرداری شده رخ داد، ساعت ۱۳:۴۷ ظهر امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد و بلافاصله ۲ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک قطعه زمین گوبرداری شده به مساحت حدودا ۴۰۰ متر مربع بود، که حدود ۱۵ متر گودبرداری شده بود، که دیواره سنگیو خاکی ضلع شمالی و مشرف به این گوبرداری تخریب شد و داخل گود ریخت، که یکی از کارگان تا بالاتر از کمر و در وضعیت خطرناکی گرفتار شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اضافه کرد: کارگران قبل از رسیدن آتش نشانان سعی کردند، این فرد را خارج کنند، اما موفق نشدند و آتش نشانان پس از رسیدن با ایمن سازی محل اقدام به خاک برداری و آواربرداری کردند و این کارگر را زنده خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.