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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۹

فرمانده نیروی انتظامی:

توجه به مفاهیم قرآنی موفقیت در زندگی را افزایش می دهد

توجه به مفاهیم قرآنی موفقیت در زندگی را افزایش می دهد

مشهد- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: داده های آماری مرکز پژوهش نیروی انتظامی نشان می دهد خانواده هایی که انس با قرآن دارند خطای کمتر و موفقیت بیشتر داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری بعدازظهر پنجشنبه در اختتامیه بیست و سومین دوره مسابقات سراسری کارکنان نیروی انتظامی که در تالار قدس کتابخانه حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: افزایش روحیه قرآنی و معنوی  محور اقتدار  پلیس بوده و باید با هوشمندی و عقلانیت همراه با اقتدار بتوانیم پاسدار نظم و امنیت و مدافع حریم ولایت باشیم. 

وی افزود: جامعه ای که از مفاهیم و آموزه های قرآنی برخوردار است سرزنده، فعال و دارای روحیه جهادی و انقلابی بوده و به پیروزی می رسد و وجود  ۷۰ هزار حافظ از یک جزء تا کل قرآن نشان از عزم جدی سازمان عقیدتی سیاسی و تعهد کارکنان پلیس و خانواده های آنان برای حرکت در این مسیر دارد.

فرمانده ناجا بیان کرد: تجزیه و تحلیل داده های مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نیروی انتظامی در زمینه بررسی ابعاد مختلف جرم شناسی و آسیب شناسی های اجتماعی نشان می دهد خانواده هایی که انس با قرآن داشته اند خطاهایشان کمتر و موفقیت های آنان بیشتر بوده است. 

اشتری در ادامه گفت: دوران دفاع مقدس کمترین تجهیزات و امکانات را داشتیم  اما علت پیروزی  رزمندگان ما توجه به قرآن و کلام الهی بود که از زبان نایب امام زمان (عج) حضرت امام خمینی (ره) جاری شد. 

وی گفت: امروز نیروی انتظامی در نقاط مختلف کشور حضور دارد و ماموریت های متنوعی انجام می دهد که به علت پراکندگی و تنوع ماموریت ها دلیل آسیب پذیری زیاد بوده واگر می خواهیم در ماموریت های موفق باشیم و آسیب نبینیم باید روحیه ایمانی، مسلمانی، انقلابی و جهادی خود را افزایش دهیم. 

فرمانده ناجا تاکید کرد: تهدیداها و چالش های پیش روی کارکنان پلیس در تمام ابعاد نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فضای مجازی وجود دارد و باید نیروها از نظر جسمی، معنوی، تجهیزات و آموزش ها حرفه ای و قوی باشند.

کد مطلب 4484353

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