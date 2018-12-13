همه علیه استقلال هستند/ گناه هواداران چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری پس از تساوی بدون گل تیم استقلال برابر پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی گفت: بازی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و می توانستیم برنده این دیدار باشیم. یک گل هم زدیم که متأسفانه اشتباه داوری باعث شد گل ما آفساید اعلام شود اما در مجموع بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و هواداران هم از ما رضایت کامل داشتند.

وی با انتقاد از عملکرد داوری در این دیدار گفت: متأسفانه این روزها همه چیز علیه استقلال است و هیچکس نمی خواهد این تیم به موفقیت دست پیدا کند. مگر می شود یک گل صحیح را آفساید اعلام کنند. ما در چند بازی از داوری متضرر شدیم اما هیچکس به حرف ما گوش نمی دهد. یک تیم هر جور که دلش بخواهد بازی می کند، گل آفساید می زند داور قبول می کند و اتفاقات دیگر می افتد که به راحتی داور از آن چشم پوشی می کند اما ما امتیازات زیادی را به خاطر مشکلات داوری مقابل سپاهان، سایپا، پیکان و همین پدیده از دست دادیم.

منتظری تصریح کرد: از جان استقلال نمی دانیم چه می خواهند و چرا اجازه نمی دهند این تیم با آرامش به کارش ادامه دهد، از بالا تا پائین گرفته همه علیه استقلال هستند. گل های ما را قبول نمی کنند. از خطاهای خشن حریف چشم پوشی می کنند و انگار تمام هم و غم خود را به کار بسته اند تا استقلال نتواند موفق باشد.

مدافع استقلال خاطرنشان کرد: از این وضعیت خسته شده ایم و نمی دانیم دردمان را به چه کسی بگویم چون کسی پاسخگو نیست. من قسم می خورم این هواداران گناه دارند. در سرما و گرما کنار تیم هستند، تشویق می کنند اما متأسفانه بر خورد با استقلال به گونه ای شده که انگار هیچ کس نمی خواهد این تیم موفقیتی کسب کند.

منتظری در پاسخ به این پرسش که گفته می شود همه برای یک تیم خاص زحمت می کشند تا آنها قهرمان شده و بقیه برای نایب قهرمانی بجنگند، گفت: من اسم تیم خاصی را نمی برم اما وقتی همه راجع به این موضوع صحبت می کنند مشخص است که یک اتفاق خاص افتاده و همه به دنبال قهرمانی یک تیم هستند. مگر می شود وقتی همه می بینند که گل صحیح است داور به سادگی از کنار آن می گذرد و گل درست ما را آفساید اعلام می کند.

وی در ادامه تأکید کرد: درست است که ما در ابتدای فصل عملکرد خوبی نداشتیم اما حالا که هفته به هفته بهتر می شویم و به پیروزی می رسیم یک عده به دنبال آن هستند که ترمز تیم استقلال را بکشند و اجازه پیروزی های بیشتر را به این تیم ندهند.

مدافع استقلال در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید با قدرت نیم فصل دوم را شروع خواهیم کرد و با حمایت همین هواداران به صدر جدول خواهیم رسید و به آنهایی که به دنبال این هستند تا استقلال را تضعیف کنند، اثبات خواهیم کرد که با هر شیوه ای که مقابل استقلال قرار گیرند، مقابله کرده و اجازه نمی دهیم بیش از این به تیم و هواداران توهین شده و دست به نابودی تیم بزنند.