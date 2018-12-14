مکرون، ترامپ و آینده ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ عبدالله شهبازی: ماجرای شهر استراسبورگ فرانسه سناریویی بسیار بدوی برای مواجهه با بحران اجتماعی و سیاسی عمیقی بود که دولت مکرون با آن دست به گریبان است.

همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، «کریستف کاستانه»،‌ وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد فرد «تروریست»، کسی که راست یا دروغ او را به عنوان عامل تیراندازی استراسبورگ معرفی کرده بودند،‌ ساعت ۹ شب پنج‌شنبه ۱۳ دسامبر/ ۲۲ آذر (به وقت محلی) در درگیری خیابانی با سه پلیس به قتل رسید. اندکی بعد داعش با انتشار اطلاعیه‌ای تیراندازی و کشتار استراسبورگ را به خود منتسب کرد.

وسعت و عمق بحران در فرانسه در حدی است که ایجاد فضای امنیتی و سرکوب به بهانه «تروریسم» را اجازه نمی‌دهد. به عکس، سناریوی «امانوئل مکرون» و کریستف کاستانه که صرف نظر از ابعاد تراژیک آن (کشته و مجروح شدن چند انسان) بی‌شباهت به کمدی‌های «لویی دوفونس» نیست، بر شدت بحران می‌افزاید.

از سوی دیگر، در روز پنج‌شنبه، سنای آمریکا به اتفاق آراء «محمد بن‌سلمان» را مسئول قتل «جمال خاشقجی» معرفی کرد و از ترامپ خواست که به حمایت از جنگ سعودی در یمن پایان دهد.

این شروع بحرانی بزرگ در سیاست آمریکا است که در روزهای پایانی ۱۱۵مین دوره کنگره رخ داد؛ کنگره‌ای که هم سنا و هم مجلس نمایندگانش تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه است. این رویداد نشان می‌دهد که با آغاز کار ۱۱۶مین دوره کنگره (از ۳ ژانویه ۲۰۱۹)، که کنترل مجلس نمایندگان آن در دست حزب دمکرات است، وضع ترامپ به شدت وخیم خواهد شد.

به یاد داشته باشیم که پرونده تحقیقات «رابرت مولر» درباره نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در راه است.

باید نگرانی‌های ناشی از وضع مبهم بازار بورس آمریکا را نیز افزود. هم‌اکنون منحنی بازده معکوس شده به این معنا که میزان سپرده بانکی کوتاه‌مدت بیش از سپرده درازمدت است. تحلیل‌گران مالی منحنی بازده معکوس Inverted Yield Curve را نشانه جدی بر احتمال وقوع کسادی و بحران مالی می‌دانند زیرا بیانگر بی‌اعتمادی مردم به آینده اندوخته بانکی‌شان است.

بر این اساس، برخی‌ تحلیل‌گران محافظه‌کار، مانند «مایکل ویلسون» استراتژیست ارشد «بانک مورگان استانلی»، احتمال کسادی بازار در سال ۲۰۱۹ را ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. اگر چنین شود، «دوره طلایی»، که از نیمه دوم سال ۲۰۰۹، سال نخست دولت اوباما، آغاز شد و در دو سال اولیه دولت ترامپ ادامه یافت، به پایان می‌رسد. چنین وضعی بر سیاست خارجی آمریکا تأثیرات جدی خواهد داشت.

دنیایی که چرخ بازیگر این گونه عجیب رقم می‌زند، بار دیگر برای ایران فرصتی تاریخی فراهم می‌آورد تا همپای سیاست خارجی فعال و هوشمندانه، با در پیش گرفتن راه اصلاحات داخلی بنیادین به نوسازی نظام سیاسی ـ اقتصادی دست زند که چهل سال پیش پی افکنده شد.

والفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب، فَاْنتَهِزُوا فُرَصَ الخَیرِ. فرصت همچون عبور ابر می‌گذرد، پس فرصت‌های خوب را غنیمت شمرید. (نهج‌البلاغه، حکمت ۲۱)