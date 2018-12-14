به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی پس از پیروزی سه بر یک پرسپولیس مقابل پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی گفت: خوشحالم که توانستیم آخرین بازی خود را در نیم فصل اول با موفقیت به پایان برسانیم. روزهای سختی را سپری کردیم ولی هر چه بود تمام شد و امیدوارم با باز شدن پنجره نقل و انتقالات و آمدن بازیکنان جدید شرایط بهتری پیدا کنیم تا بتوانیم در پایان فصل قهرمان لیگ شویم.

حسینی در خصوص صحبت های مهدی رحمتی و بازیکنان استقلال بعد از دیدار برابر پدیده علیه پرسپولیس گفت: از آنها تعجب می کنم که چنین صحبت هایی را به میان آوردند اما کاری کردند که باید جواب آنها را بدهم. متاسفانه این روزها هر کسی هر چه دلش می خواهد می گوید و اصلا فکر نمی کند این صحبت هایی که به میان می آورد د رست است یا خیر. بعید می دانم همه نگاه ها به سمت پرسپولیس باشد و بخواهد تیم ما قهرمان شود. همه شاهد بودند که ما در این روزها با تلاش خودمان به صدر جدول رسیدیم نه با اشتباهات داور یا حمایت برخی مسئولان. اگر آنها مشکلات مالی داشتند ما هم داشته ایم و این مشکلات همیشه وجود دارد و اعتقاد دارم تمام شدنی نیست.

وی تاکید کرد: اینگونه صحبت ها از دوستان قدیمی بسیار بعید است، ما با یکدیگر دوست هستیم، در طول سال بارها همدیگر را می بینیم و نباید چنین حرف هایی را به میان آوریم. فوتبال ما دارای این مشکلات بوده و قرار نیست همه دنبال این باشند که تیم ما قهرمان شود و این می تواند ذهنیت بدی را در جامعه ما به وجود آورد.

حسینی در پاسخ به این پرسش که کارلوس کی روش در صفحه شخصی اش از همه مربیان تشکر کرده به جز برانکو و علی کریمی گفت: نمی خواهم در این مورد صحبت کنم. آرزو می کنم تیم ملی فوتبال کشورمان در جام ملت های آسیا موفق باشد و بتواند به قهرمانی دست پیدا کند تا افتخاری دیگر برای فوتبال ایران به دست بیاید.

کاپیتان پرسپولیس در پایان و در پاسخ به این پرسش که گرشاسبی رفت و مدیرعامل جدید جایگزین او شد و آیا ایرج عرب می تواند به پرسپولیس کمک کند گفت: باید از تلاش بی وقفه گرشاسبی تشکر کرد زیرا او زحمات زیادی کشید و من امیدوارم مدیرعامل جدید بتواند این راه را ادامه داده تا در پایان پرسپولیس موفق باشد.