بازگشت بشار رسن به عراق بعد از جلسه با سرپرست پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار رسن امروز شنبه برای دیدار با ایرج عرب در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد.

هافبک تیم ملی فوتبال عراق امروز عازم کشورش می‌شود و با توجه به همراهی تیم ملی عراق، مدتی را کنار اعضای تیم فوتبال پرسپولیس نخواهد بود.

وی امروز ضمن پیگیری امور مربوط به خود در باشگاه برنامه کاری خود را هم اعلام کرد.

ایرج عرب در جریان این ملاقات، از بازی‌های خوب و متعصبانه رسن تشکر کرد و حضور او در جام ملت‌های آسیا به عنوان یکی از نمایندگان پرسپولیس و انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن فوتبال عراق را مایه خرسندی و افتخار باشگاه خواند.

بشار رسن قرار است فردا طی مراسمی، جایزه خود به عنوان بهترین بازیکن سال عراق را هم دریافت کند.

او هنگام حضور در باشگاه پرسپولیس، لحظاتی به صحبت با برانکو ایوانکوویچ پرداخت که پس از جلسه با عرب، در حال ترک باشگاه بود.