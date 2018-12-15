دستاوردهای انقلاب در چهلمین سالگرد پیروزی به نسل جوان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی عصر امروز در جلسه هماهنگی ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در شهرستان مهریز با بیان اینکه دشمنان نظام و انقلاب هرگز گمان نمی کردند که انقلاب ما ۴۰ ساله شود،‌ اظهار داشت: آنها از هر ابزاری برای خدشه وارد کردن به نظام و متوقف کردن جریان انقلاب اسلامی استفاده کردند.

وی، جنگ تحمیلی، ترور شخصیت‌های برجسته نظام، فتنه ها و دسیسه های مختلف را از جمله اقدامات دشمن برشمرد و افزود: به فضل پروردگار و با وحدت مردم و اطاعت از ولی‌فقیه، انقلاب ما ۴۰ سال است که استمرار یافته و پس از این نیز با رهبری‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استمرار خواهد یافت.

امام‌ جمعه مهریز با مقایسه شرایط مردم به ویژه در شهرستان‌های دورافتاده و روستاها در زمان قبل از پیروزی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب دوران قبل از انقلاب را درک نکرده اند و با محدودیت‌ها و دشواری‌های و محرومیت‌های آن زمان آشنا نیستند بنابراین لازم است که دست اندرکاران امر، نسبت به آگاه سازی نسل جوان اقدام و شرایط قبل از انقلاب را برای آنها تشریح کنند.

محی الدینی تاکید کرد: معرفی دستاوردهای انقلاب و مقایسه شرایط امروز کشور، استان و شهرستان با گذشته، می تواند نسل امروز را نسبت به اهداف انقلاب آشنا کند.

امام جمعه مهریز در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم جذابیت بخشیدن به جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: این جشن‌ها باید مردمی، جذاب و با رعایت موازین دینی و انقلابی همراه باشد.

وی بر تلاش دست اندرکاران برگزاری برنامه های دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای جذب مشارکت همگانی در این برنامه ها تاکید کرد.

محی الدینی تاکید کرد: باید از برنامه های تکراری و فاقد جذابیت اجتناب کرد و برنامه ها را بر اساس ذائقه نسل امروز طراحی کرد.