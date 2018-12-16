مخالفت وزارت راه با افزایش قیمت بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم نژاد در نشستی خبری در حاشیه نمایشگاه صنعت حمل و نقل گفت: تا زمانی که موانع توسعه ترانزیت را برنداریم سهم ما از ترانزیت افزایش نمی یابد. در حال حاضر ترکیه مایل است محصولات خود را از طریق ایران به قطر ارسال کند اما این موانع اجازه افزایش حجم ترانزیت از ایران را نمی دهد.

وی افزود: می بایست اتصالات ریلی را در امر ترانزیت جدی بگیریم. هنوز شبکه ریلی ما بجز در مسیر رازی به شبکه ریلی کشورهای همسایه متصل نشده است و تنها یک شبکه داخلی است.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه گردش مالی بخش حمل و نقل بسیار بالاست، در خصوص احیای کارت سوخت ادامه داد: ما ناگزیر به استفاده از کارت سوخت هستیم.

وی گفت:معتقدم واقعی شدن قیمت سوخت، کمکی به حل مشکلات حمل و نقل نخواهد کرد.

آدم نژاد درباره کشته های جاده ها نیز اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ تعداد کشته های جاده ای به ۲۸ هزار نفر رسیده بود. این شاخص در یک روند ۱۰ ساله به ۱۷ هزار نفر رسید. در حال حاضر به پوسته سخت کاهش کشته های جاده ای رسیده ایم.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی درباره راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای تصریح کرد: مهمترین اقدام پائین، آوردن سرعت خودروهاست. سهم «سرعت» در کشته های جاده ای ما بالا بوده و ۶۰ درصد کشته ها در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرها اتفاق می افتد.

وی گفت: در مرحله دوم باید ایمنی ناوگان را ارتقا دهیم که شامل ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای سواری می‌شود.

آدم نژاد با اشاره به کشته شدن رئیس سازمان تامین اجتماعی در سفر استانی گلستان خاطرنشان کرد: از این پس باید کاروان خودروهای دولتی در سفرهای استان را کنترل کرد تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

به گفته معاون وزیر راه قرار است برای افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای ستاد مستقل ایمنی حمل و نقل ایجاد شود که طرح آن در وزارت راه تهیه شد و پس از تصویب در هیئت دولت اجرا خواهد شد.

وی درباره مشکلات رانندگان گفت: وزارت راه و شهرسازی مشکلات رانندگان را به طور مستمر پیگیری می کند. در حال حاضر مشکل اصلی تهیه لاستیک حل شده و تعداد زیادی ثبت سفارش واردات لاستیک داشته ایم. همچنین طرح تن کیلومتر نیز ابلاغ شده و بیمه آنها را نیز پیگیری می کنیم.