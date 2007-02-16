دانشگاه آزاد انتقام گرفت/ پاس شکست خورد

به گزارش خبرنگارمهر، دانشگاه آزاد درمصاف با تیم قدرتمند و پرستاره نفت تهران، صدرنشین گروه A لیگ برتر کشتی آزاد توانست انتقام شکست دور رفت را از قهرمان فصل گذشته بگیرد.

دانشگاه آزاد در رقابتی که چندان هم بی حرف و حدیث نبود، نفت تهران را با نتیجه 4 بر 3 شکست داد تا دو مدعی بی رقیب گروه A در راه صعود، با یکدیگر بی حساب شوند.

شکست تقی داداشی، ملی پوش دوسال اخیر کشتی آزاد ایران در وزن 55 کیلوگرم مهم ترین حادثه دیدار دو تیم نفت و دانشگاه آزاد بود.

در وزن اول هادی حاجیان اولین پیروزی را برای دانشگاه آزاد رقم زد و توانست در یک نمایش دیدنی ، داداشی را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

رقابت دو قهرمان جهان در وزن 60 گیلوگرم همچون دور رفت به نفع مراد محمدی به پایان رسید تا یک بار دیگر نیروی جوانی بر تجربه کشتی گیر کهنه کاری به نام محمد طلایی غلبه کند.

در دیدار حساس وزن 96 کیلوگرم نیز امیر گنجی ، جوان اول و آینده داراین وزن موفق شد برای دومین بار در یک ماه اخیر شهاب قربانی، قهرمان سابق جوانان جهان از تیم دانشگاه آزاد را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

در حساس ترین دیدارهای گروه B، گل گهر سیرجان در خانه خود صاحب دو پیروزی شد و توانست همچون دور رفت از سد تیم های یاقوت سبز قائمشهر و پاس تهران بگذرد و صعود خود به مرحله نهایی لیگ برتر را مسجل کند.

از حوادث مهم دیدار گل گهر و پاس، شکست بابک نورزاد نایب قهرمان جهان در سال 2001 از تیم پاس مقابل یاسرخالپور جوان بود. این دیدار با نتیجه 3 بر صفر به نفع کشتی گیرگل گهربه پایان رسید.

در وزن 96 کیلوگرم نیز مغلوب شدن جعفر دلیری نفر سوم جام تختی از تیم پاس مقابل سعید طهماسبی نژاد از نکات جالب توجه بود. طهماسبی نژاد با نتیجه 4 بر یک از سد دلیری گذشت.

درمشهد تیم راه آهن خراسان با پیروزی برنیروی زمینی ارتش همچنان صدرنشین گروه B باقی ماند. شاگردان امیر توکلیان در چهار وزن به پیروزی رسیدند و سه پیروزی هم نصیب ارتشی ها شد.

شکست مسعود واحدی، ملی پوش سابق وزن 66 کیلوگرم ایران از تیم راه آهن خراسان ، حادثه مهم دیدار دو تیم راه آهن خراسان و نیروی زمینی ارتش بود . محمد نادری توانست با نتیجه 4 بر 3 واحدی را شکست دهد.

تیم صنایع همدان نیز با یک پیروزی و یک شکست هفته هفتم لیگ برتر را پشت سر گذاشت. این تیم در خانه خود تبرک خراسان رادر تمامی وزن ها ناکام کرد و به پیروزی 7 بر صفر رسید اما دیدار صنایع همدان و صدرا زیرآب به نفع تیم مهمان به پایان رسید و صدرا توانست با نتیجه 4 بر 3 میزبان خود را مغلوب کند.

نتایج دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر به شرح زیر رقم خورد:

گروه A:

نفت تهران 3- دانشگاه آزاد 4

55 کیلوگرم: تقی داداشی صفر - هادی حاجیان 2

60 کیلوگرم: مراد محمدی 2 - محمد طلایی یک

66 کیلوگرم: حسن طهماسبی 2 - علیرضانوایی صفر

74 کیلوگرم: صادق گودرزی یک - میثم مصطفی جوکار 3

84 کیلوگرم: جمال میرزایی 2 - فریدون قنبری 2 (برنده)

96 کیلوگرم: امیر گنجی 2 - شهاب قربانی صفر

120 کیلوگرم: حمید سیفی 3- فردین معصومی 7

صنایع همدان 7 - تبرک خراسان صفر

55 کیلوگرم: محمد سلطانی 6 - احمد اعظمی یک

60 کیلوگرم: عباس بیگلربیگی 9 - جمشید کدخدا یک

66 کیلوگرم: پیمان محمد 5 - صادق تیموری صفر

74 کیلوگرم: روح اله عالی 4 - رضا رمضان زاده صفر

84 کیلوگرم: حمید کمروند 15 - حمیدرضا دهدار صفر

96 کیلوگرم: سعید امیری 2- هومن شیدا یک

120 کیلوگرم: سعید رضایی 7 - ناصر دلیرمعینی 3

صنایع همدان 3 - صدرا زیرآب 4

55 کیلوگرم: جلیل جگرگوشه 2 - حسین رنگرز 2 (برنده)

60 کیلوگرم: سعید صالحی 6- ایمان کاشی صفر

66 کیلوگرم: پیمان محمدی 4 - سبحان محمد زاده 6

74 کیلوگرم: محمد پورعلی یک - سعید توکل 2

84 کیلوگرم: حمید کمروند 2 - امیرآشوری یک

96 کیلوگرم: سعید امیری 2- مهدی مازندرانی صفر

120 کیلوگرم:سعید رضایی3- شاهرخ صادقی زاده 3 (برنده)

گروه B

گل گهر سیرجان 5- پاس تهران 2

55 کیلوگرم: یاسر خالپور 3 - بابک نورزاد صفر

60 کیلوگرم: مهدی تقوی 8 - محسن جهانبخشیان 6

66 کیلوگرم: محسن بابایی 7 - سیاوش گودرزی صفر

74 کیلوگرم: مبین حسن نژاد 2 - مهدی صادق نژاد 5

84 کیلوگرم: علی امیرکلاهی 2- شعبانعلی غفاری 9

96 کیلوگرم: سعید طهماسبی نژاد 4- جعفردلیری یک

120 کیلوگرم: امید گل محمد زاده 2- محمد حسین خالقی فر صفر



گل گهر سیرجان 4- یاقوت سبز قائمشهر

55 کیلوگرم: یاسر خالپور 2 - احمد سیاوشی یک

60 کیلوگرم: مهدی تقوی 7- سعید احمدی یک

66 کیلوگرم: محسن بابایی 2- جعفر قاسمی صفر

74 کیلوگرم: محمد قاسم زاده یک - میثم امینی 4

84 کیلوگرم: محمد باقر عالی 3 - سعید نیستانی 4

96 کیلوگرم: سعید طهماسبی 5 - هادی جانبازی صفر

120 کیلوگرم: امید گل محمد زاده حاضر نشد - ساجد جلالی (برنده)

راه آهن خراسان 4- نیروی زمینی ارتش 3

55 کیلوگرم: مهرداد حدادی 12 - حسن مرادقلی 8

60 کیلوگرم: علی خالق زاده 2- مرتضی قربانی صفر

66 کیلوگرم: مسعود واحدی 3 - محمد نادری 4

74 کیلوگرم: مرتضی علیزاده 6 - کاظم عیسی زاده 6 (برنده)

84 کیلوگرم: مصطفی علیزاده 3 - احسان امینی3 (برنده)

96 کیلوگرم: اباذر اسلامی 8 - اسماعیل نجاتیان یک

120 کیلوگرم: محمد جواد راسخی 2 - نقی توکلی صفر