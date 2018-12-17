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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

رضا گوران در گفتگو با مهر:

در تلاش برای آماده‌سازی «سرکوب» هستیم/ احتمال نرسیدن به فجر

در تلاش برای آماده‌سازی «سرکوب» هستیم/ احتمال نرسیدن به فجر

رضا گوران کارگردان «سرکوب» اعلام کرد که انجام مراحل فنی فیلم در حال انجام است ولی احتمال دارد اثرش به جشنواره ملی فیلم فجر نرسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها صداگذاری، ساخت موسیقی و جلوه های ویژه فیلم سینمایی «سرکوب» ادامه دارد، رضا گورانکارگردان اثر از احتمال آماده نشدن این فیلم برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر خبر داد.

وی در این باره توضیح داد: از ابتدا بنای ما بر آماده سازی «سرکوب» برای حضور در جشنواره ملی فیلم فجر بود و فرم حضور در جشنواره امسال را پر کرده‌ بودیم اما به دلیل دقت و وسواسی که در زمینه بخش های فنی اثر داریم ممکن است فیلم به جشنواره نرسد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر که اولین تجربه فیلم بلند داستانی خود را در سینما پشت سر می گذارد، افزود: این روزها صداگذاری و ساخت جلوه های ویژه در حال انجام است و موسیقی فیلم توسط ارکستر فیلارمونیک تهران نواخته می شود و آماده شدن نسخه ای مناسب برای نمایش در هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر مدنظر من است.

گوران در پایان اعلام کرد: طی روزهای آینده تلاش می کنیم نسخه ای از «سرکوب» را به دبیرخانه جشنواره فجر ارایه کنیم با این وجود با توجه به زمان بر بودن مراحل ذکر شده ممکن است «سرکوب» به جشنواره نرسد.

فیلم سینمایی «سرکوب» با بازی کوثری، سارا بهرامی، الهام کردا، پردیس احمدیه، رویا افشار و جمشید هاشم پور پاییز امسال جلوی دوربین رفت.

حبیب اسماعیلی تهیه کننده و محمدصادق رنج کشان سرمایه گذار و مجری طرح«سرکوب» هستند. 

در خلاصه داستان فیلم «سرکوب» آمده است: یه کاری کرد وفاداری بشه عادت همه مون حالا همه مون وفاداریم اما اونی که بهش وفاداریم خیلی وقته که مرده...

کد مطلب 4487538

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