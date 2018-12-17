  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

لاوروف:

وزیر خارجه آمریکا در موضوع روسیه هیچکاره است/ همه‌کاره بولتون است

وزیر خارجه آمریکا در موضوع روسیه هیچکاره است/ همه‌کاره بولتون است

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: وزیر خارجه آمریکا در موضوع روسیه هیچکاره است؛ همه‌کاره مشاور امنیت ملی کاخ سفید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نقشی در سیاست واشنگتن در قبال مسکو ندارد و به نظر می‌ رسد که تصمیم‌ گیری در این خصوص به طور کامل به «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید واگذار شده است.

وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: در خصوص پمپئو، من مدتهاست با او مستقیما صحبت نکرده‌ ام؛ اما احساس می کنم که وی دیگر در روند تصمیم‌ گیری سیاست خارجی آمریکا به ویژه در قبال روسیه نقشی ندارد و سیاست‌ گذاری در این باره به «جان بولتون» واگذار شده است.

این درحالیست که روابط میان روسیه و آمریکا با بهانه تراشی های گوناگونی از قبیل دخالت ادعائی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا تا موضوع اوکراین و نیز مبارزه روسیه با تروریست ها در سوریه در سال های اخیر به سردی گرائیده است.

کد مطلب 4487851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها