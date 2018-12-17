به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی اسرائیل تودِی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در کنفرانس سفرای این کشور در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا اعلام کرد که جاسوسان اسرائیل برای جلوگیری از اهداف هسته ای ایران به صورت عادی به ایران می روند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به زرادخانه های مخفی و به دور از بازدیدهایِ آژانس بین المللی انرژی اتمی که متعلق به این رژیم هستند، ادامه داد: در همه جای جهان در خصوص برنامه هسته ای ایران در حال مبارزه هستیم.

وی در این خصوص ادامه داد: به صورت ادواری برای کسب اطلاعات از آنجا دیدن هائی را نیز داریم.

این درحالیست که وی در مجمع عمومی سال جاری سازمان ملل با طرح ادعائی مضحک، منطقه تورقوزآباد در جنوب تهران را برخوردار از فعالیت هسته ای ایران اعلام کرده و از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته بود تا از این مکان بازدید کند.