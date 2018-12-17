رضا رحمانی در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهایی که در اولویت اول ارزی قرار ندارند، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، این مجوز داده شده است و صادرکنندگان این اجازه را دارند که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد استفاده قرار دهند؛ در این بخشنامه هم اولویت‌بندی مطرح نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرکنندگان می‌تواند برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، ارز حاصل صادرات خود را استفاده کنند، گفت: بانک مرکزی برای این کار به صادرکننده مجوز داده است، ضمن اینکه صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات شخص دیگری اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: در این زمینه اولویت بندی مطرح نیست؛ هر کالایی که قابل ورود است و از سوی وزارت صمت، ثبت سفارش می‌شود، می‌تواند از سوی صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادراتش مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته رحمانی، هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اگر صادرکنندگان در این زمینه مشکلی دارند، می‌توانند به وزارت صنعت اعلام نمایند.

وی اظهار داشت: هر کالایی که ثبت سفارش آنها مجاز است، می‌تواند با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود و اولویت‌بندی در این زمینه لحاظ نمی‌شود؛ مگر اینکه اصولا واردات کالا ممنوع باشد.