فعالیت خیرین آموزش عالی به اشتغال فارغ التحصیلان کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی صبح امروز در نشست شورای ستاد خیرین وزارت علوم گفت: ستاد خیرین با هماهنگی صندوق نوآوری و شکوفایی و بررسی ابعاد مختلف موضوع، به فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری خیرین آموزش عالی در صندوق های پژوهش و فناوری در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و اشتغال فارغ التحصیلان در این شرکت ها اقدام کند.

وی جلب مشارکت دانش آموختگان دارای سرمایه، اعتبار و شهرت دانشگاه ها در بنیادهای خیرین دانشگاه ها را یک ضرورت دانست و افزود: علاقه مندان زیادی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها در راستای مشارکت در رشد دانشگاه محل تحصیل خود وجود دارد و باید مسئولان زمینه را فراهم، افراد موثر را شناسایی و دعوت کنند.

وزیر علوم اظهار داشت: بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقه مند به مشارکت در توسعه آموزش عالی هستند که در این زمینه نیز باید ستاد خیرین وزارت علوم فعالیت جدی را برای شناسایی این هموطنان و ارائه راهکارهای مناسب برای به کار گیری سرمایه های آنها را در دانشگاه ها فراهم کند.

غلامی تاکید کرد: باید با اطلاع رسانی فعالیت های دانشگاه ها در زمینه حل مشکلات روز جامعه، اعتماد مردم را به مراکز آموزش عالی افزایش دهیم که در این صورت، عموم مردم به حضور در ستادهای خیرین و کمک به دانشگاه ها راغب خواهند بود.

وی تاکید کرد: ستاد خیرین وزارت علوم به هیچ عنوان به دنبال تمرکز و قیمومیت بر کمیته ها و بنیادهای خیرین در دانشگاه های سراسر کشور و کمک های داوطلبانه مردم نیست و تنها هماهنگی و توزیع صحیح کمک ها را برای رشد همه جانبه آموزش عالی دنبال می کند.

حسین عسکریان ابیانه مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم نیز در این نشست گفت: تشکیل بنیادهای خیرین در دانشگاه های فاقد این بنیاد، ارائه اساسنامه الگو به بنیادهای تازه تاسیس، کمک به رفع موانع قانونی خیرین آموزش عالی در موضوع معافیت مالیاتی، طرح های در دست اجرا در دانشگاه ها و ارتباط با ایرانیان مقیم خارج برای جلب کمک به دانشگاه ها از برنامه های راهبردی این ستاد است.

وی افزود: ستاد خیرین وزارت علوم تلاش می کند تا کمک های خیرین آموزش عالی به سمت امور پژوهش و فناوری، بورسیه کردن دانشجویان مستعد، حمایت از پایان نامه های تحصیلی و تاسیس شرکت های دانش بنیان هدایت شود.

مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این نشست گفت: باید کمک های خیرین را از شکل سنتی تاسیس خوابگاه فراتر برده و به سمت کار آفرینی دانش آموختگان جهت دهی کنیم.

وی افزود: برخی از شیوه های کمک خبرین به دانشگاه ها نیازمند پشتوانه حقوقی و قانونی هستند تا تداوم یابند مانند آنچه هم اکنون در موضوع حمایت های مالیاتی و کمک های ۵۰ درصد از ساخت خوابگاه ها موجود است و باید اینگونه حمایت ها را به موضوعات دیگر نیز تسری دهیم.

در این جلسه، حکم انتصاب اعضای ستاد خیرین وزارت علوم، توسط وزیر علوم به اعضای حاضر در جلسه، تقدیم شد.