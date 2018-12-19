تحریمهای کره شمالی پس از برچیدن سلاحهای اتمی رفع می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، «رابرت پلدینو» معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در کنفرانس خبری گفت: ارتباطات بین دو طرف همچنان برقرار است و ایالات متحده همچنان بر این عقیده است که تعهداتی که رئیسجمهور ترامپ و «کیم جونگ اون» در سنگاپور دادند، به فرجام خواهد رسید.
اشاره پلدینو به توافق رهبران آمریکا و کره شمالی برای حرکت به سوی غیر اتمی شدن شبهجزیره کره است.
رابرت پلدینو میگوید ترامپ به روشنی بیان کرده که رفع تحریم ها پس از غیر اتمی شدن صورت میگیرد. کره شمالی هر چه زودتر سلاحهای اتمی را کنار بگذارد، تحریم ها هم زدوتر برچیده میشوند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخی به این پرسش که آیا دیدار تازهای بین مایک پمپئو، وزیر خارجه و رهبران کره شمالی صورت خواهد گرفت یا نه، نداده است.
قرار بود دیدار جدیدی بین پمپئو و سران کره شمالی در پیونگیانگ صورت گیرد، اما این دیدار لغو شد. وزیر خارجه کره جنوبی، گفته بود کره شمالی این دیدار را لغو کرده است.
با این حال ترامپ میگوید او و کیم جونگاون احتمالا در اوایل سال آینده میلادی بار دیگر رو در رو گفتگو خواهند کرد.
کره شمالی روز یکشنبه در واکنش به تحریم های تازه ایالات متحده و ادامه فشارها بر پیونگیانگ، هشدار داد که روند غیر اتمی شدن میتواند برای همیشه متوقف شود.
خبرگزاری دولتی کره جنوبی میگوید گزارش های تازه نشان می دهد کره شمالی طی ماههای گذشته به روند واردات غیر قانونی نفت، از طریق کشتی به کشتی و توسعه زرادخانه موشکی خود ادامه داده است.
همزمان بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا، نماینده ویژه آن کشور در امور کره شمالی بهزودی راهی کره جنوبی خواهد شد. بخشی از دیدار دو طرف به پروژههای همکاری دو کره مربوط خواهد شد.
