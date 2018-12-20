سرهنگ رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای محدودیتهای ترافیکی در محور کرج - چالوس که باهدف تأمین نظم و امنیت انجام میشود، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه سیام آذرماه از کرج به سمت مارس آباد ممنوع میشود.
وی اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیسراه مستقر در محور، تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه از مرزنآباد به سمت کرج یکطرفه میشود.
رئیس پلیسراه استان البرز با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلتها که از ظهر روز گذشته اجراشده است، گفت: این محدودیت تا ساعت شش بامداد روز شنبه اول دیماه در محور کرج - چالوس و بالعکس ادامه خواهد داشت.
سرهنگ گودرزی در ادامه از رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی و برفگیر چالوس رادارند، خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.
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