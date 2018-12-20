بندرلنگه به قطب پرورش آبزیان در کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح پنجشنبه در دیدار علمای اهل سنت و شیعه شهرستان بندرلنگه با رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: یک راه کریدور از خرمشهر تا چابهار داریم که یک زیرساخت مهم و در حال تکمیل است و دنیای دیگر در جنوب و شهرهای ساحلی ایجاد خواهد کرد. از پارسیان تا بندرعباس ۳۰۰ کیلومتر آماده شده است و ۶۵ کیلومتر در مرحله مناقصه است و ۱۵۶ کیلومتر در دست اجرا است.

وی با اشاره به ظرفیت پرورش ماهی و میگو، عنوان کرد: بزرگترین مزرعه پرورش ماهی علمی و بر پایه دانش در منطقه چارک قرار دارد و زنجیره تکمیل این چرخه یک نکته مهم است و اشتغال خوبی در منطقه بندرلنگه و چارک ایجاد کرده است.

همتی خاطرنشان کرد: هر دو هکتار یک شغل ایجاد می کند و یک سایت پرورش میگو به مساحت ۴۰۰ هکتار هم در حال آماده سازی است که با راه اندازی این سایت و سایر سایت های موجود بندرلنگه را به قطب پرورش میگو و ماهی در کشور تبدیل خواهد کرد.

وی با اظهار اینکه آمادگی حمایت از بخش خصوصی را داریم، اظهارداشت: بعد از بندرعباس بیشترین صنایع در بندرلنگه مستقر شده اند و آمادگی جدی برای حمایت از سرمایه گذاران را داریم و ظرفیت های خوب صنعتی در این منطقه فراهم است.

استاندار هرمزگان در تشریح وضعیت بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان به خصوص بندرلنگه بیان داشت: 6میلیون تن از بنادر شهرستان بندرلنگه جابجا شده است و این بندر در میان بنادر کشور رتبه پنجم را دارد و رتبه اول ترانزیت خودرو و مقام دوم صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از دستاوردهای این بندر مهم و استراتژیک غرب هرمزگان است.