به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ در شروع هفته همچنان به روند افزایشی خود ادامه داده و با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به اواخر هفته گذشته به کیلویی ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی رسیده است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر، دولت عرضه مرغ منجمد را با قیمت هرکیلوگرم ۸۹۰۰ تومان به منظور تنظیم بازار این کالا آغاز کرده، اما این اقدام تا امروز نتوانسته منجر به ایجاد تعادل در بازار مرغ شود.

در همین زمینه، حمیدورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام روز ۵ شنبه گذشته با اشاره به اینکه توزیع مرغ منجمد تا تعدیل قیمت مرغ گرم در بازار ادامه خواهد داشت، اعلام کرد: توزیع مرغ از هفته گذشته آغاز شده و با توجه به حجم در حال توزیع، هفته آینده شاهد کاهش قیمت مرغ گرم در بازار خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در توزیع این محصول در سراسر کشور وجود ندارد، گفت: هم اکنون روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ منجمد در حال توزیع است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام قیمت متوسط مرغ گرم روز پنج شنبه را ۱۱۶۰۰ تومان اعلام کرد و ادامه داد: قیمت مرغ در بازار باید به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برسد که این قیمت ۹۸۰۰ تومان تا ۱۰۵۰۰ تومان تعیین شده است.

با این وجود، تولیدکنندگان معتقدند نرخ مصوب تنظیم بازار غیر منطقی و غیر کارشناسی است و آنان چنین نرخی را قبول ندارند ضمن اینکه گفته می شود افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در پی افزایش چشمگیر قیمت سایر فرآورده های پروتئینی، باعث شده قیمت این کالا در رکوردی بی سابقه به چنین عددی برسد.

بنابر اعلام اتحادیه پرنده و ماهی نرخ مرغ امروز شنبه، یکم دی ماه، به این شرح است:قیمت هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۲۴۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۱۲۶۰۰ تومان، مراکز خرده فروشی۱۳۶۰۰ تومان، خرده فروشی مرغ شمال ۱۳۰۰۰ تومان، قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۱۲۰۰۰ تومان، سینه با کتف ۲۰۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۲۱۰۰۰ تومان و فیله ۲۳۰۰۰ تومان.