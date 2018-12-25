به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال خاتم اردکان در پایان نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال موفق شد با کسب ۹ پیروزی، ۳ شکست و مجموع امتیاز ۲۶ و تنها با یک اختلاف امتیاز کمتر از تیم پیکان تهران در رده سوم جدول رده بندی قرار گیرد.

محمدرضا سالک سرمربی تیم والیبال سالک خاتم اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جذب بازیکن برای نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: برای نیم فصل دوم و در جهت تقویت تیم، قصد جذب دو بازیکن سرعتی زن و قدرتی زن داریم. هنوز با بازیکنی به توافق قطعی نرسیده‌ایم ولی به دنبال جذب و تقویت تیم هستیم.

سالک درباره جدایی دو بازیکن تیمش گفت: صنوبر و نظری افشار را به دلیل برخی از مشکلات از دست دادیم. به هرحال شرایط برای ادامه همکاری مهیا نبود و آنها نیز تمایلی برای ادامه کار نداشتند. از نظر مالی مشکلی نداریم و طبق تعهداتی که داشتیم به آن عمل کرده‌ایم.

سرمربی تیم والیبال خاتم در ادامه درباره برنامه تیم خاتم در نیم فصل دوم رقابت‌ها افزود: سعی می‌کنیم دو بازیکن خوب جذب کنیم که بتوانند به تیم کمک کنند و نمایش بهتری در دور برگشت نسبت به دور رفت داشته باشیم.

وی درباره قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: فعلا هدف گذاری تیم حضور در جمع چهار تیم و راهیابی به مرحله پلی آف است و سپس پله به پله برای قهرمانی تلاش خواهیم کرد.

سرمربی تیم والیبال خاتم اردکان درباره تصمیم سازمان لیگ برای اتمام مسابقات در پایان سال گفت: کار کمی سخت خواهد شد ولی با توجه به برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا در فروردین ماه سال آینده چاره ای جز پایان مسابقات لیگ در آخر سال نبود. این کار را برای تیم های مانند خاتم، سیرجان، کاله و سایر تیم ها سخت خواهد کرد چرا که مسافت های طولانی را طی می کنند. تیم های تهرانی این مشکل را ندارند.

سالک ادامه داد: امیدوارم در دور برگشت مسابقات نیز همچون دور رفت شاهد دیدارهای جذابی باشیم و لیگ به دور از مسائل حاشیه‌ای که چهره ورزش را زشت می کند برگزار شود. لیگ پویا می تواند جوانان خوب و آینده داری را تحویل تیم ملی دهد.

سرمربی تیم والیبال خاتم اردکان درباره استفاده از ویدئو چک نیز گفت: استفاده از ویدئو چک می تواند به لیگ کمک زیادی کند و برخی از مسائل حاشیه‌ای را از بین ببرد. به هر حال داور نیز انسان وجایز الخطا است. در برخی از صحنه ها اتفاقاتی رخ می دهد که در نتیجه بازی تاثیر گذار است و ویدئو چک می تواند کمک کند. امیدوارم که شرایطی فراهم شود و رفته رفته شاهد استفاده از ویدئو چک باشیم.