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۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۹

معاون عمرانی استاندار مرکزی خبر داد؛

افزایش محدوده شهری کمیجان با اجرای طرح جامع جدید این شهر

افزایش محدوده شهری کمیجان با اجرای طرح جامع جدید این شهر

اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی از افزایش محدوده شهری کمیجان در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح جامع جدید این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه وکیلی در نشست کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: طرح جامع قبلی شهر کمیجان سال ۸۶ تهیه شد و راهبردهای آن بازه ۱۰ ساله داشت که دامنه عملیات این طرح جامع سال گذشته به پایان رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: طرح جامع جدید شهر کمیجان تهیه و توسط مشاور طرح ارائه شده که اضافه شدن محدوده ۵۰ هکتاری به شهر در آن برآورد و پیش بینی افزایش جمعیت برای ۱۰ سال آینده آن اندیشیده شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: در همین راستا اضافه شدن ۵۰ هکتار به محدوده شهر کمیجان در قالب طرح جامع جدید در دستور کار قرار دارد که کاربری مسکونی، تجاری و گردشگری در این افزایش محدوده شهری در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: طرح جامع جدید شهر کمیجان بعد از رفع نواقص تصویب می شود و با اجرایی شدن آن بخش مهمی از مشکلات این شهر حل خواهد شد.

کد مطلب 4493557

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