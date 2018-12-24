  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

محمدرضا پورمعین در گفتگو با مهر:

خادمان قرآن کریم ۲۹ بهمن ماه تجلیل خواهند شد

خادمان قرآن کریم ۲۹ بهمن ماه تجلیل خواهند شد

دبیر انجمن خادمان قرآن از برپایی بیست و چهارمین همایش تجلیل از خادمان قرآن در بهمن ماه  و با حضور وزیر ارشاد خبر داد.

محمدرضا پورمعین، دبیر انجمن خادمان قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برپایی همایش تجلیل از خادمان قرآن کریم در بهمن ماه ۹۷ گفت: بنابر هماهنگی های انجام شده زمان قطعی تجلیل از خادمان قرآن کریم ۲۹ بهمن ماه و با حضور وزیر ارشاد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نامه‌ای با امضای معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی انجمن خادمان قرآن به این دفتر ارسال شد، ادامه داد: بر اساس نامه های ارسال شده به دفتر ریاست جمهوری منتظر اعلام حضور رئیس جمهور بودیم که همایش خادمان قرآن کریم را در آذر ماه برگزار کنیم اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

 پورمعین اعلام داشت: خادمان قرآنی سال ۹۷ با حضور وزیر ارشاد تجلیل می شوند و در حالیکه رییس جمهور از ارکان این تجلیل بدلیل مشغولیت های فراوان در این مراسم شرکت نخواهند داشت.

 گفتنی است، امسال خادمین قرآنی منتخب در هشت حوزه تخصصی همچون حوزه‌های «پژوهش، تفسیر و ترجمه»، «قاریان»، «حافظان»، «نرم‌افزار و سایت»، «هنر قرآنی»، «ناشران قرآنی»، «مدیران قرآنی» و «آموزش»  معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4493713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها