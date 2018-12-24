خادمان قرآن کریم ۲۹ بهمن ماه تجلیل خواهند شد

محمدرضا پورمعین، دبیر انجمن خادمان قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برپایی همایش تجلیل از خادمان قرآن کریم در بهمن ماه ۹۷ گفت: بنابر هماهنگی های انجام شده زمان قطعی تجلیل از خادمان قرآن کریم ۲۹ بهمن ماه و با حضور وزیر ارشاد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نامه‌ای با امضای معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی انجمن خادمان قرآن به این دفتر ارسال شد، ادامه داد: بر اساس نامه های ارسال شده به دفتر ریاست جمهوری منتظر اعلام حضور رئیس جمهور بودیم که همایش خادمان قرآن کریم را در آذر ماه برگزار کنیم اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

پورمعین اعلام داشت: خادمان قرآنی سال ۹۷ با حضور وزیر ارشاد تجلیل می شوند و در حالیکه رییس جمهور از ارکان این تجلیل بدلیل مشغولیت های فراوان در این مراسم شرکت نخواهند داشت.

گفتنی است، امسال خادمین قرآنی منتخب در هشت حوزه تخصصی همچون حوزه‌های «پژوهش، تفسیر و ترجمه»، «قاریان»، «حافظان»، «نرم‌افزار و سایت»، «هنر قرآنی»، «ناشران قرآنی»، «مدیران قرآنی» و «آموزش» معرفی خواهند شد.