۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

از بیم عملیات نظامی ترکیه صورت گرفت؛

خروج هزاران غیر نظامی سوری از شرق فرات

هزاران غیر نظامی سوری از بیم وقوع درگیری در شرق فرات از این منطقه خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، به دنبال تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از سوریه و احتمال عملیات نظامی ترکیه، مناطق شرقی رود فرات واقع در حومه شرقی دیر الزور سوریه شاهد خروج هزاران تن از غیر نظامیان سوری است.

مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان این کشور اعلام کرد که ده ها خودرو حدود چهار هزار غیر نظامی سوری را از شرق فرات خارج کردند.

این بزرگترین عملیات خروج دسته جمعی غیر نظامی از مناطق نزدیک به مواضع داعش در شرق فرات به شمار می آید. گروه تروریستی داعش کسانی را که از این منطقه فرار کنند اعدام می کند.

هم چنین شهر قامشلی واقع در استان الحسکه که تحت کنترل نیروهای کرد است شاهد برگزاری تظاهرات مردمی بود. ساکنان این شهر خواهان ورود نیروهای ارتش سوریه به قامشلی هستند.

ارتش سوریه نیز خود را برای عملیات نظامی علیه مواضع داعش در این منطقه آماده می کند.

