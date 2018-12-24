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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

جزئیات اعطای تسهیلات مالی به اساتید دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات اعطای تسهیلات مالی به اساتید دانشگاه آزاد اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل اعطای کارت های اعتباری به کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، براساس این دستورالعمل تمامی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه می توانند مطابق سهمیه اعلامی نسبت به معرفی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برای دریافت تسهیلات کارت اعتباری اقدام کنند.

سقف تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۲ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه است که کارکنان رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، قراردادی و همچنین اعضای هیات علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

واحدهای دانشگاهی به منظور معرفی کارکنان و اعضای هیات علمی باید از طریق سامانه www.sajed.iau.ir بخش تسهیلات اعتباری، نسبت به معرفی نامبردگان اقدام کنند.

کد مطلب 4493942

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