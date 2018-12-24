به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان پیشوا بیان کرد: فرونشست زمین مخاطراتی را برای شهرستان پیشوا ایجاد کرده و بخشی از زیرساختهای حیاتی این منطقه ازجمله راههای ارتباطی، دکلهای انتقال برق و همچنین قابلیتها و ظرفیتهای کشاورزی شهرستان را تهدید میکند.
وی بابیان اینکه پایین رفتن سطح سفرههای آب زیرزمینی باعث فرونشست در اراضی پیشوا شده است، اظهار کرد: جهاد کشاورزی نقش مهمی را برای جلوگیری از پیشرفت این فرونشستها دارد و با آگاهسازی در خصوص تغییر شیوه آبیاری میتوان تا حدودی پیشرفت این فرونشستها را محدود کرد.
عباسی بابیان اینکه فرونشست زمین برای ظرفیتهای زراعی پیشوا خطرآفرین است، بیان داشت: مکاتباتی در این راستا با دستگاههای استانی انجام و حساسیتهای لازم در استان و کشور نسبت به این موضوع ایجادشده است.
فرماندار پیشوا در ادامه جلسه با اعطای احکام مسئولان کارگروههای ۱۴ گانه تخصصی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان پیشوا، بر ضرورت پویایی کارگروه و برگزاری جلسات و اقدامات همسو با وظایف تعریفشده آنان تأکید کرد.
عباسی گفت: سرعت عمل، هماهنگی و همکاری بین دستگاههای متولی هنگام وقوع بحران بسیار حیاتی است و تحقق آن نیازمند برگزاری مانورها و آموزشهای مستمر است.
وی با اشاره به اهمیت بهروزرسانی ظرفیتها و امکانات و احصای کمبودها جهت برنامهریزی لازم و بهرهبرداری بهینه هنگام بروز بحران افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند ضمن بهروزآوری امکانات موجود و احصای کمبودها، بانک اطلاعاتی از امکانات، ماشینآلات و تجهیزات دستگاه مربوطه را به ستاد مدیریت بحران شهرستان اعلام نمایند.
فرماندار شهرستان پیشوا دهیاریها را موظف به تأمین امکانات لازم در زمان بحران بهتناسب ده درصد از جمعیت روستا دانست و گفت: ازآنجاکه در فصل بودجهنویسی قرار داریم لازم است تا ضمن احصای کمبودها و نیازمندهای دستگاهها در مواجهه با بحران، تأمین آنها در بودجه سال آتی پیشبینی شود.
وی با توجه به فرارسیدن فصل سرما و یخبندان ادامه داد: باید آمادگی لازم در مجموعه دستگاههای خدمات رسان، شهرداری و دهیاریها وجود داشته باشد و ضمن لایروبی انهار و جوی ها، بازدیدهای دورهای و مستمر بهمنظور جلوگیری از ایجاد مشکل در زمان بارندگی انجام شود.
عباسی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در راستای مقاومسازی منازل مسکونی، اظهار کرد: بحث مقاومسازی بافتهای غیرمقاوم بهخصوص در حوزه روستایی یک ضرورت است و نیازمند پیگیری و جدیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشداریهاست و باید مردم را نسبت به این موضوع حساس و در جهت مقاومسازی تشویق کرد.
وی در پایان برگزاری مانور ساعت صفر و بهروزرسانی و تجهیز نقاط اسکان اضطراری و اطلاعرسانی آن به ستاد مدیریت بحران شهرستان را ضروری دانست.
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