دریافت 10 MB کد مطلب 4494373 https://mehrnews.com/xNcSV ۳ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱ کد مطلب 4494373 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱ اختصاصی مهر؛ جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی /پرداخت۹۰۰ میلیارد تسهیلات مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را اعلام کرد. کپی شد مطالب مرتبط ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شد/ انعقاد ۱۰۰درصد قراردادهای تسهیلات با متقاضیان برچسبها اشتغال طرح اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید اصغر نورالله زاده اشتغال روستایی
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