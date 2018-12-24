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کد مطلب 4494373
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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱

اختصاصی مهر؛

جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی /پرداخت۹۰۰ میلیارد تسهیلات

جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی /پرداخت۹۰۰ میلیارد تسهیلات

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را اعلام کرد.

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    نظرات

    • خاشقچي IR ۰۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      دروغ نگوييد هزار تومان هم نداديد شايد دزدي شده ودولتي ها ميگويند داديم اشتغال روستاي تحقيق كنيد كه دروغ ميگويند

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