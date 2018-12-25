به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، آرمان پیشینی، سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران گفت: با توجه به مصوبات دوازدهمین اجلاس نشست سران سازمان همکاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) که در آبان ماه سال جاری برگزار شد، مقرر شد ذیل این سازمان بین المللی، اداره کل جدیدی تحت عنوان «اداره عملیاتی سازی پروژه ها و خدمات داده» تشکیل شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این دپارتمان مهم، مدیریت پروژهها در فاز بهرهبرداری و ارائه خدمات دادهای به متقاضیان خواهد بود، افزود: در راستای ایجاد و راه اندازی این اداره کل، اپسکو در نخستین اقدام اجرایی خود، اطلاعیهای با موضوع فراخوان جذب دو نفر در قالب «مدیر کل» و یک «کارشناس ارشد» به تمامی کشورهای عضو ارسال کرده است.
پیشینی گفت: سازمان فضایی ایران به عنوان متولی حوزه فضایی کشور، نماینده و نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران در این سازمان بوده و کلیه هماهنگی ها از طریق مرکز روابط و همکاریهای بین الملل این سازمان انجام می شود.
به گزارش مهر، با تصویب دوازدهمین اجلاس شورای سران اپسکو، «اداره کل عملیاتی سازی برنامهها و خدمات داده » در ساختار اپسکو از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی شروع بهکار خواهد کرد.
ساختمان اصلی اپسکو در شهر پکن (چین) واقع شده است و متقاضیان برای اشتغال لازم است در مدت کاری خود در چین ساکن شوند. ضمنا باید آمادگی مأموریتهای منطقهای و بینالمللی را درطول دوران خدمت خود در اپسکو داشته باشند.
اپسکو از متقاضیان واجد شرایط مصاحبه غیرحضوری به عمل می آورد و داشتن گذرنامه خدمت یا امکان اخذ آن برای سکونت در چین الزامی است.
متقاضیان میتوانند درخواستهای خود را با ذکر پست یا پستهای موردنظر خود به همراه رزومه انگلیسی به ایمیل مرکز روابط و همکاریهای بینالمللی سازمان فضایی ایران به نشانی int@isa.ir برای انجام هماهنگیهای بعدی ارسال کنند.
مهلت ارسال درخواستها تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه امسال خواهد بود.
شرایط احراز پستهای بینالمللی اپسکو
مدیرکل:
- سن متقاضی هنگام ارسال تقاضا باید کمتراز ۶۰ سال باشد.
- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشتههای مرتبط
- دارا بودن حداقل ۱۰سال سابقه کارمرتبط
- شاغل به کار رسمی، با سابقه کاری به عنوان معاون مدیرکل اداره یا دفتر یا عناوین مشابه
- آشنایی با شرایط و سیاستهای کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه و دارابودن سابقه کاری در حوزه همکاریهای برنامههای فضایی بینالمللی
- داشتن دانش کافی درخصوص پست مورد تقاضا
- داشتن مهارت کار با رایانه
- آشنایی کامل به زبان انگلیسی (خواندن، نوشتن، مکالمه)
کارشناس ارشد:
- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشته های مهندسی (engineering)/ علوم(science)/ آموزش(education)
- بیش از ۸ سال سابقه کار در سازمانهای فضایی کشورها یا سازمانها و نهادهای مرتبط
- داشتن دانش کافی درخصوص پست مورد تقاضا
- شاغل به کار رسمی، با سابقه خدمت در شغل مشابه
- داشتن مهارت کار با رایانه
- آشنایی کامل به زبان انگلیسی
شرح مسئولیتهای اداره کل عملیاتی سازی برنامه ها و خدمات داده
عملیاتی سازی برنامه ها:
- مدیریت پروژهها تا مرحله بهرهبرداری،
- مدیریت سیستم در مرحله بهره برداری شامل نرمافزار، سختافزار و زیرساختهای اپسکو که در داخل کشورهای عضو مستقر شدهاند
- مدیریت پروژه پایلوت در حوزه کاربردهای فضایی و پیشبرد برنامههای کاربردی تمام فعالیتهای اپسکو (پایه و اختیاری)
- بهرهبرداری و مدیریت مراکز داده اپسکو
- مدیریت فعالیت پژوهش های مشترک سیستمی اپسکو
- بهرهبرداری، مدیریت وکنترل فضاپیمای اپسکو (بهرهبرداری مداری فضاپیمای اپسکو)
- سایر مسئولیتهای مرتبط که از سوی دبیرکل اپسکو تعیین خواهد شد.
خدمات داده:
- تدوین، ادامه و اجرای خط مشی اپسکو درخصوص دادهها
- بهرهبرداری، نگهداری و توسعه مستمر پلتفرم بهاشتراکگذاری داده اپسکو (DSSP)
- تدوین و اجرای روالهای عملیات سیستمی (SOP) توزیع دادهها شامل برنامهریزی اضطراری هنگام بروز بلایا در کشورهای عضو
- سازماندهی آموزشهای مرتبط با کاربردهای دادهها یا خدمات برای کشورهای عضو
- همکاری با فراهمکنندگان دادههای ماهوارهای، انعقاد یا ادامه موافقتنامه/ قرارداد برای کسب منابع دادهای مطابق با نیازهای پروژهها و فعالیتهای اپسکو
- سایر مسئولیت های مرتبط که از سوی دبیرکل اپسکو تعیین خواهد شد.
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