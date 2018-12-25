ترکیه حداقل دستمزد را ۲۶ درصد افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آنادولوی ترکیه، وزارت کار ترکیه در روز سه‌شنبه اعلام کرد، ترکیه در سال ۲۰۱۹ حداقل دستمزد ماهانه را ۲۶ درصد افزایش خواهد داد و آن را به ۲۰۲۰ لیره (۳۸۱.۳ دلار) خواهد رساند.

زهرا زمروت سلجوک، وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه گفت: به این ترتیب سرانه حداقل دستمزد، قبل از کسوراتی مانند حق بیمه و مالیات بر درآمد، ۲۵۵۸ لیره (۴۸۲.۹ دلار) خواهد شد.

او گفت که این افزایش حداقل دستمزد، بیشتر از نرخ تورم این کشور خواهد بود.

طبق داده‌های موسسه آمار ترکیه، در ماه نوامبر نرخ تورم سالیانه به ۲۱.۶۲ درصد رسید.

سلجوک گفت: حداقل دستمزد ۲۰۲۰ لیره برای فرد مجرد و بدون فرزند است. او اضافه کرد: حداقل دستمزد برای فرد متاهل با ۳ فرزند ۲۱۵۵ لیره (۴۰۶.۹ دلار) است.

در طول ۲۰۱۸، میزان خالص حداقل دستمزد ۱۶۰۳ لیر (۳۳۳.۳ دلار) بود. امسال نرخ میانگین برابری دلار با لیر ۴.۸۱ بود که در حال حاضر تا ۵.۲۹۶۰، تضعیف شده است.