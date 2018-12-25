مراسم بزرگداشت ۹ دی در نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا جوانشیری بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: همزمان با ایام ۹ دی، برنامه های متنوع فرهنگی وتبلیغی ،همایش های بصیرتی ،گفتمان های دانشجویی ودانش آموزی که در سطح مساجد ومدارس ،پایگاه های بسیج وودانشگاه ها برگزار خواهد شد پیش بینی شده است.

وی افزود: برگزاری همایش بصیرتی توسط ستاد مردمی۹دی جمعه ۷دی۹۷ بعد از نماز مغرب وعشا باسخنرانی حاج عظیم ابراهیم پور جانشین سابق بنیاد خاتم الاوصیاء در تکیه ابوالفضلی با حضور مردم عزیز نیشابور برگزار خواهدشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور بیان کرد: روز جمعه ۷ دی ۹۷نیز مردم بصیرو ولایت مدارنیشابور در میعاد گاه های نماز دشمن شکن جمعه حضور یافته واز خطبه های روشنگرانه ائمه جمعه شهرستان پیرامون ابعاد مختلف فتنه ۸۸ بهره خواهند برد.

جوانشیری گفت :برگزاری همایش بصیرتی وافتتاحیه اکران جشنواره عمار توسط ستاد مردمی۹دی شنبه ۸دی۹۷ بعد از نماز مغرب وعشا باسخنرانی حجت الاسلام صابری تولایی در بلوار دانشگاه مسجد قدس برگزار خواهدشد.

وی تاکید کرد: مراسم باشکوه ویژه بزرگداشت ۹دی همزمان با سراسر کشور ساعت ۹صبح یکشنبه ۹دی ۹۷ در میدان امام خمینی (ره) با حضور حماسی همه اقشار مختلف مردم برگزارمی شود تا در این مراسم وحدت بخش بار دیگر نفرت خود از هرگونه فتنه گری را به نمایش گذاشته وبا ولایت امرتجدید عهد وپیمان کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم ویژه هفته بصیرت توسط بسیج اساتید یکشنبه ۹دی ۹۷ بعد از نماز مغرب وعشا در مسجد جامع ودانشگاه آزاد اسلامی نیشابور با سخنرانی استاد نصیری برپا خواهدشد.همچنین همایش بصیرتی ۹ دی و دومین یادواره شهدای مدفون در بقاع متبرکه خراسان رضوی۹ دی همزمان با اقامه نماز ظهر و در بقعه امامزادگان عین علی(ع) و زین علی(ع) شهر درود با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری برگزار می شود.