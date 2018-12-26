به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتقادهایی که حسن رحیم‌پور ازغدی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نهاد مرجعیت و حوزه‌های علمیه داشته است، تعدادی از مراجع عظام تقلید و مسئولان حوزوی به صورت تلویحی به این انتقادها پاسخ دادند. اکنون شورای عالی حوزه‌های علمیه به عنوان بالاترین نهاد سیاستگذار در حوزه‌های علمیه با صدور بیانیه‌ای این سخنان را ناشی از عدم اطلاع کافی از تحولات و دستاوردهای حوزه‌های علمیه دانست.

در بیانیه شورای عالی حوزه‌های علمیه آمده است: حوزه و روحانیت در طول تاریخ پرافتخار خود همواره حافظ اسلام و ارزش‌های دینی، معنوی، اخلاقی و در کنار مردم و محرومان و مهد پیدایش و پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی بوده و خواهد بود و در مسیر دفاع از اسلام عزیز و مردم شریف همواره خطرها و سختی‌ها را تحمل نموده است و همچنان بر این عهد استوار خواهد بود؛ حوزه‌های علمیه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی برای پاسخ به نیازهای دنیای معاصر و نظام اسلامی گام‌های بلندی برداشته است، از یکسو در قلمرو فقه معاصر و مسائل نوپدید، درس‌های خارج متعدد از سوی مراجع عظام و اساتید عالی‌مقام شکل گرفته است و نگارش صدها کتاب، مجله، مقالات و تحقیقات گسترده در این زمینه شاهد این رشد و تعالی است، از سوی دیگر در زمینه علوم عقلی و کلام، حوزه‌های علمیه تجربه گرانباری انباشته و در بررسی مسائل و پرسش‌های جدید و پاسخ‌گویی به نیازها، تولیدات انبوهی به وجود آورده است؛ همین‌طور در عرصه قرآن و تفسیر و علوم قرآن، دستاوردهای عظیمی به جامعه علمی و نسل جدید تقدیم کرده است و در قلمرو علوم انسانی، اجتماعی و اسلامی گام‌های مهمی برداشته، چند هزار اثر در این زمینه تولید کرده است و تربیت خیل عظیم مبلغان و نیروهای شایسته برای تأمین نیاز فرهنگی و دینی جامعه اسلامی و عرصه بین‌الملل و نیز نهادهای گوناگون نظام اسلامی برگی دیگر از این کتاب قطور است، و به فضل الهی این مسیر را با هوشمندی و قوّت ادامه خواهد داد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده: نهاد مرجعیت، رکن استوار حوزه‌های علمیه و تکیه‌گاه همه این تحولات است و این نهاد الهی همواره در کنار ملت شریف و غمخوار محرومان و مستضعفان بوده است و امام راحل(قدّس‌سرّه) و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی بر عظمت و اهمیت این نهاد عظیم تأکید داشته‌اند و اینک وظیفه همه حوزویان و نخبگان و عموم جامعه، صیانت از این جایگاه رفیع است.

در این بیانیه آمده است: آنچه برشمرده شد، برخی از برکات مراجع عظام و حوزه‌های علمیه است و البته این همه به معنای نادیده گرفتن برخی از کاستی‌ها یا چشم پوشیدن از نقدها نیست چرا که حوزه‌های علمیه مهد نقد و مباحثه و پرسش و پاسخ و گفتگوی علمی بوده است و اکنون نیز شنوای نقد ناصحان است اما در برابر برخی از نسبت‌ها و گفته‌های بی‌مبنای اخیر باید تصریح نماییم که هویت و منطق حوزه‌های علمیه هیچ نسبتی با سکولاریزم و بی‌تفاوتی در برابر نیازهای جامعه و نظام ندارد و برخی از این سخنان ناشی از عدم اطلاع کافی از تحولات و دستاوردهای حوزه‌های علمیه است و تضعیف منزلت والای مرجعیت پسندیده نیست.

در پایان این بیانیه آمده است: شورای عالی حوزه‌های علمیه ضمن حمایت از مقام والای مرجعیت و استقبال از گفتگو و نقد سازنده، ‌ دفاع و صیانت از نهادهای تاریخ‌ساز حوزه علمیه و مراجع عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاتهم) را وظیفه خود می‌داند و همه نخبگان و مردم و مسئولان را به رعایت رهنمودها و نصایح آنان فرا می‌خواند.