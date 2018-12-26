استفاده از پیک نیک برای گرم کردن داخل خودرو به مرگ راننده انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: ساعت ۸:۴۵ صبح امروز یک مورد گازگرفتگی داخل خودرو در محله طرشت، بلوار عزیزی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که بلافاصله ایستگاه ۸ آتش نشانی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد که این مورد در یک پراید با شماره پلاک شهرستان اتفاق افتاده که متاسفانه فردی که داخل خودرو بوده و حدود ۵۵ سال سن دارد، فوت شده است. مشاهده شد که شیر گاز پیک نیک باز بوده و با توجه به اینکه شعله، خاموش شده بود و شیشه ها نیز بسته بوده، احتمال دارد هوای داخل خودرو تمام شده باشد و پخش منواکسیدکربن باعث فوت این فرد شده باشد. البته ساعت ۹:۴۰ صبح محل به عوامل انتظامی تحویل داده شده و علت مرگ را عوامل پزشکی قانونی اعلام می کنند.

سخنگوی آتش نشانی تهران در ادامه با اشاره به اینکه هر سال در روزهای سرد سال شاهد چنین حوادثی هستیم، بیان کرد: بیشتر در روزهای سرد سال شاهد چنین حوادثی خصوصا در داخل خودروهای سنگین هستیم. برخی رانندگان به دلیل اینکه شب را مجبور هستند داخل خودرو بگذرانند و به مسائل ایمنی اشراف ندارند، برای گرم کردن خود از پیک نیک استفاده می کنند که روشی بسیار خطرناک است و امیدواریم که با بالا رفتن آگاهی رانندگان در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.