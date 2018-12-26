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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

از سوی رئیس قوه قضائیه؛

۲انتصاب دردادگستری استان سمنان رقم خورد/گرمسار وسمنان مرکز تحولات

۲انتصاب دردادگستری استان سمنان رقم خورد/گرمسار وسمنان مرکز تحولات

سمنان-رئیس قوه قضائیه در احکامی روسای دادگستری مرکز استان سمنان و همچنین شهرستان گرمسار را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، آیت الله آملی لاریجانی در احکامی جدا گانه روسای دادگستری شهرستان گرمسار و مرکز استان سمنان را منصوب کرد تا این ادارات رئیس های جدید خود را بشناسند.

آیت الله آملی لاریجانی عبادالله پور ملکی را به عنوان رئیس دادگستری گرمسار منصوب کرد در این حکم همچنین از خدمات رئیس پیشین این نهاد تقدیر کرد.

لاریجانی همچنین در حکم دیگری ابراهیم ابراهیم زاده را به عنوان رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان منصوب کرد.

طی مراسمی با حضور محمد خاکباز زاده قائم مقام رئیس کل و محمدعلی امیری معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان از رئیس پیشین دادگستری سمنان حجت الاسلام عین الکمالی نیز تقدیر به عمل آمد.

روسای کنونی دادگستری گرمسار و سمنان نیز در مراسمی معارفه و کار خود را آغاز کردند.

کد مطلب 4496084

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