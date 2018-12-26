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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

اشرف غنی اعلام کرد؛

ساخت دومین پایگاه بزرگ ارتش در شمال افغانستان

ساخت دومین پایگاه بزرگ ارتش در شمال افغانستان

رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که برای بهبود امنیت در مناطق شمالی و شمال شرق افغانستان، پایگاه جدیدی برای ارتش در این ولایت‌ها ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان طی اظهاراتی اعلام کرد که وضعیت امنیتی ولایت‌های شمالی و شمال شرق این کشور در اولویت کاری وزارت دفاع و کشور افغانستان قرار دارد.

رئیس جمهور افغانستان افزود: به زودی یک پایگاه جدید ارتش در مناطق شمالی و شمال شرق افغانستان ایجاد می‌شود و این موضوع وضعیت امنیتی این مناطق را تغییر خواهد داد.

در حال حاضر در مجموع ۶ پایگاه ارتش در افغانستان وجود دارد؛  پایگاه «۲۰۹ شاهین» در شمال، پایگاه  «۲۰۱ سیلاب» در شرق، پایگاه ۲۰۵ و پایگاه ۲۱۵ ارتش افغانستان در جنوب و پایگاه ۲۰۷ نیز در غرب افغانستان قرار دارد.

کد مطلب 4496257

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