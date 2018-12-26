ساخت دومین پایگاه بزرگ ارتش در شمال افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان طی اظهاراتی اعلام کرد که وضعیت امنیتی ولایت‌های شمالی و شمال شرق این کشور در اولویت کاری وزارت دفاع و کشور افغانستان قرار دارد.

رئیس جمهور افغانستان افزود: به زودی یک پایگاه جدید ارتش در مناطق شمالی و شمال شرق افغانستان ایجاد می‌شود و این موضوع وضعیت امنیتی این مناطق را تغییر خواهد داد.

در حال حاضر در مجموع ۶ پایگاه ارتش در افغانستان وجود دارد؛ پایگاه «۲۰۹ شاهین» در شمال، پایگاه «۲۰۱ سیلاب» در شرق، پایگاه ۲۰۵ و پایگاه ۲۱۵ ارتش افغانستان در جنوب و پایگاه ۲۰۷ نیز در غرب افغانستان قرار دارد.