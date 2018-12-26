امضای سندتفاهم نامه همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه و وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: جرایم و آسیبهای اجتماعی در کشور پیچیده و چندوجهی است.
وی ادامه داد: راهکارهای سنتی در چگونگی مواجهه و پیشگیری از جرایم و آسیبها جوابگو نیست به همین دلیل نیازمند بهرهگیری از ابزار، فنآوری و تکنولوژیهای نوین و برنامهریزی نرم افزاری در حوزه پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم اولویتی در کشور هستیم.
این مقام قضایی پیشگیری از جرایم سایبری، انواع کلاهبرداریها، فساد بانکی، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، حوادث و تخلفات رانندگی، و انواع سرقتها را از جمله جرایم اولویتی برشمرد.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از شیوههای نرمافزاری و مدیریت بهرهگیری از سیستمهای فناوری و تکنولوژیهای نوین در این زمینه تصریح کرد: ایجاد سامانههای کنترل و نظارت شهری و اماکن، جرم یابی دیجیتال و ناوبری و موقعیت یابی با هدف کاهش فضای گمنامی و شفاف سازی رفتارهای اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم از ضرورتهای ملی و اجتناب ناپذیر است و به همین منظور برنامه ریزیهای اولیه انجام شد و برخی برنامهها هم در حال اجرا است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که امضای سند تفاهم نامه شرایط بهرهگیری مشارکتی تعاملی را با شرکت صنایع الکترونیک ایران فراهم کرده و در آیندهای نزدیک از طریق کمیته پیگیری اجرای تفاهم نامه، نتایج و محصول فعالیتها به مردم گزارش داده شود.
امضای این تفاهم نامه با حضور دکتر الفت معاون اجتماعی قوه قضاییه و امیر شاهرخ شهرام معاون وزیر دفاع در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام شد.
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