امضای سندتفاهم نامه همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه و وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیرهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: جرایم و آسیبهای اجتماعی در کشور پیچیده و چندوجهی است.

وی ادامه داد: راهکارهای سنتی در چگونگی مواجهه و پیشگیری از جرایم و آسیبها جوابگو نیست به همین دلیل نیازمند بهره­گیری از ابزار، فن­آوری و تکنولوژیهای نوین و برنامهریزی نرم افزاری در حوزه پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم اولویتی در کشور هستیم.

این مقام قضایی پیشگیری از جرایم سایبری، انواع کلاهبرداری­ها، فساد بانکی، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، حوادث و تخلفات رانندگی، و انواع سرقتها را از جمله جرایم اولویتی برشمرد.

مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از شیوههای نرمافزاری و مدیریت بهرهگیری از سیستمهای فناوری و تکنولوژی­های نوین در این زمینه تصریح کرد: ایجاد سامانههای کنترل و نظارت شهری و اماکن، جرم یابی دیجیتال و ناوبری و موقعیت یابی با هدف کاهش فضای گمنامی و شفاف سازی رفتارهای اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم از ضرورت­های ملی و اجتناب ناپذیر است و به همین منظور برنامه ریزیهای اولیه انجام شد و برخی برنامهها هم در حال اجرا است.

مدیرکل پیشگیری­های وضعی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که امضای سند تفاهم نامه شرایط بهرهگیری مشارکتی تعاملی را با شرکت صنایع الکترونیک ایران فراهم کرده و در آیندهای نزدیک از طریق کمیته پیگیری اجرای تفاهم نامه، نتایج و محصول فعالیتها به مردم گزارش داده شود.

امضای این تفاهم نامه با حضور دکتر الفت معاون اجتماعی قوه قضاییه و امیر شاهرخ شهرام معاون وزیر دفاع در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام شد.