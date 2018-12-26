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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

کارگردان سریال های معمایی در «خارج از کادر» آی فیلم

کارگردان سریال های معمایی در «خارج از کادر» آی فیلم

مستند «خارج از کادر» محسن شاه‌محمدی این هفته به سراغ کارگردان سریال‌های پلیسی و معمایی رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه، دوربین برنامه «خارج از کادر» در شبکه آی فیلم این هفته با کارگردان سریال «آیینه عبرت» که در حال پخش از این شبکه است، همراه شده است.

محسن شاه‌محمدی ساخت سریال‌های پلیسی و معمایی را با «آیینه عبرت» شروع کرد و با ساخت «شلیک نهایی» بر سر زبان‌ها افتاد. او علاوه بر کارگردانی سریال‌های درام خانوادگی مثل «فکر پلید» و «پاییز پدرسالار» مجموعه سه‌ فصلی «کلانتر» را نیز در ژانر پلیسی ساخته است.

«خارج از کادر» به تهیه‌کنندگی عاطفه خالدی جمعه شب ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود و باز پخش این برنامه ساعت ۶:۳۰ روز شنبه خواهد بود.

کد مطلب 4496319
عطیه موذن

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