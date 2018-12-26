کارگردان سریال های معمایی در «خارج از کادر» آی فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه، دوربین برنامه «خارج از کادر» در شبکه آی فیلم این هفته با کارگردان سریال «آیینه عبرت» که در حال پخش از این شبکه است، همراه شده است.
محسن شاهمحمدی ساخت سریالهای پلیسی و معمایی را با «آیینه عبرت» شروع کرد و با ساخت «شلیک نهایی» بر سر زبانها افتاد. او علاوه بر کارگردانی سریالهای درام خانوادگی مثل «فکر پلید» و «پاییز پدرسالار» مجموعه سه فصلی «کلانتر» را نیز در ژانر پلیسی ساخته است.
«خارج از کادر» به تهیهکنندگی عاطفه خالدی جمعه شب ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن میرود و باز پخش این برنامه ساعت ۶:۳۰ روز شنبه خواهد بود.
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