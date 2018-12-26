اختلال در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:اختلال پیش آمده در سامانه نمایش فیش مستمری، بدلیل انجام تمهیدات امنیتی است و در حال حاضر امکان مشاهده و چاپ فیش مستمری از طریق لینک سامانه به آدرس زیر:

http://fishmostameri.tamin.ir با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) امکان پذیر است.

همچنین برای مشاهده در سایر مرورگرها لازم است، Cache مرورگر پاک شود و یا با کلید CTRL+Shift+P در مرورگر فایرفاکس و CTRL+Shift+N در مرورگر کروم یک تب جدید از نوع Private باز نمایید.

قابل ذکر است امکان استعلام آخرین فیش مستمری از طریق سرشماره USSD با کد دستوری *۱۴۲# در بخش خدمات و همچنین در موبایل اپلیکیشن تامین اجتماعی من قابل مشاهده است.

متقاضیان می توانند برای دریافت موبایل اپلیکیشن به سایت رسمی سازمان مراجعه و یا کد دستوری *۱۴۲*۱۴۲۰# را شماره گیری نمایند.