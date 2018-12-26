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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

اختلال در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

اختلال در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی، اطلاعیه ای درخصوص اختلال پیش آمده در سامانه نمایش فیش مستمری بگیران این سازمان، صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:اختلال پیش آمده در سامانه نمایش فیش مستمری، بدلیل انجام تمهیدات امنیتی است و در حال حاضر امکان مشاهده و چاپ فیش مستمری از طریق لینک سامانه به آدرس زیر: 

http://fishmostameri.tamin.ir با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) امکان پذیر است.

همچنین برای مشاهده در سایر مرورگرها لازم است، Cache مرورگر پاک شود و یا با کلید CTRL+Shift+P در مرورگر فایرفاکس و  CTRL+Shift+N  در مرورگر کروم یک تب جدید از نوع Private باز نمایید.

قابل ذکر است امکان استعلام آخرین فیش مستمری از طریق سرشماره USSD با کد دستوری *۱۴۲# در بخش خدمات و همچنین در موبایل اپلیکیشن تامین اجتماعی من قابل مشاهده است.

متقاضیان می توانند برای دریافت موبایل اپلیکیشن به سایت رسمی سازمان مراجعه و یا کد دستوری *۱۴۲*۱۴۲۰# را شماره گیری نمایند.

کد مطلب 4496446
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • محمد عالی مشکنبر IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی بد نمی توانم فیش حقوق بگیریم لطفا راهنمایی فرمایید

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